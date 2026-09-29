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洛杉磯湖人隊今（29）日迎來新賽季的媒體日。隨著詹姆斯（LeBron James）在今夏自由市場選擇離開洛杉磯、改投費城76人隊，湖人隊正式開啟了由唐西奇（Luka Doncic）領軍的新時代。面對偶像兼前隊友的離去，唐西奇坦言「有些傷感」。詹姆斯的兒子布朗尼（Bronny James）反而覺得有點期待，直言準備好迎接「沒有爸爸在身邊」的新賽季。談到詹姆斯轉投76人，唐西奇在媒體日接受採訪時坦言：「這確實有點傷感。能和勒布朗一起打球真的很不可思議，我從他身上學到了很多東西，我們都知道他是個多麼偉大的球員。」回顧兩人淵源，唐西奇在2018年剛去到NBA時，曾像個小粉絲般在休息室外等待詹姆斯的簽名球衣。2025年2月湖人隊透過交易將唐西奇攬入麾下，兩人正式成為隊友，詹姆斯當時更在休息室要唐西奇「做你自己，不要只是融入，而是要打破框架」。如今合作了一季半，雖然湖人在2025-26賽季拿下53勝29敗的戰績卻未能奪冠，但唐西奇依然非常珍惜這段時光。隨著詹姆斯離開，27歲的唐西奇正式接下湖人一哥的重擔。今年夏天他特別邀請隊友前往家鄉斯洛維尼亞聚會建立默契，並向媒體展現奪冠決心：「如果你不認為我們能贏得總冠軍，那你就不應該在這裡。」另一方面，詹姆斯的離隊也讓他的兒子布朗尼的處境備受關注。在經歷了休賽季漫長的交易傳聞後，21歲的布朗尼確定留隊，並即將迎來個人職業生涯的第3個NBA賽季。對於生涯首次不再與父親穿同隊球衣，布朗尼認為：「這絕對是很不一樣的體驗。但我非常期待，想看看在他不在這裡的情況下，教練團、隊友會如何對待我。他有他自己的路要走，我也有我自己的路。」布朗尼強調，自己在新賽季會保持侵略性，並期待能在唐西奇與里夫斯（Austin Reaves）身後承擔更多控球與組織重任，用防守與外線火力證明自己的實力，擺脫靠爸標籤，在湖人打出屬於自己的一片天。