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稱24年走遍700多個部落 感謝各界援助原鄉

回顧汶川賑災 主張兩岸自然交流

質疑國安案追查多年往事

再談靖國神社爭議 強調不忘殖民歷史

「疾風知勁草」 高金：逆風前進

立法院新會期今（29）日開議，無黨籍立委高金素梅在涉詐領助理費等案遭起訴、辦公室成員又捲入國安案件之際發文表示，自己尊重司法、不評論正在審理或偵辦的個案，但面對部分媒體與人士的質疑仍有必要說明，強調過去協助原鄉接受兩岸各界捐款都有律師、會計師見證並經依法查核，「清清楚楚、我行得正坐得端」；對於近期傳出檢方追查十幾、二十年前兩岸交流往事，她更質疑，若將當年的正常交流拿來「羅織罪名」，恐難令人信服，並批評正值選舉期間，有人藉「國安」議題大作文章，讓她懷疑是一場政治輿論戰。高金也再次談及過去赴汶川賑災及反對靖國神社等立場，強調自己會「養好身心，逆風前進」。高金素梅今早發文表示，她擔任立法委員至今24年，身為原住民族選出的代議士，多年來走遍700多個部落。回顧過去原鄉曾面臨交通不便、人口外流、隔代教養，以及醫療、教育資源不足等問題，她除了在立法院爭取立法及保障原民權益，也持續向社會各界尋求協助。高金素梅說，感謝多年來投入原鄉的個人及團體，「不問出身、不分兩岸」，透過慈善援助協助部落。她並提到八八風災後重建，以及民國99年中國向部落捐贈中型巴士等往事，強調相關善款當年都有律師、會計師見證，也經內政部依法查核，「清清楚楚、我行得正坐得端」。高金素梅也回憶，民國97年曾前往四川汶川地震災區，收養20名羌族遺孤，如今多數已成家立業。她表示，這段經歷讓自己相信，兩岸互惠互助的自然交流，比劍拔弩張更能為兩岸人民帶來福祉。她並形容，過去兩岸交流曾相對順暢自然，是一個「沒有人需要為自己的認同道歉」的年代。針對近期外界所稱高檢署偵辦的「國安案件」，高金素梅表示，網路及媒體盛傳檢方追查的是十幾、二十年前的往事；如果情況確實如此，她質疑，是否是以當年的正常交流來「羅織罪名、入人於罪」？高金素梅進一步表示，目前正值選舉期間，部分媒體及人士拿偵辦中的案件以「國安」議題大肆發揮，讓她懷疑是否又是一場企圖影響選舉的政治輿論戰。她也喊話民進黨，不要再沿用她所稱「選舉栽贓、無限上綱」的套路，並表示政府執政多年，施政表現如何，選民自有判斷。對於外界過去批評她反對靖國神社的立場，高金素梅則再次從原住民族殖民歷史切入，主張戰爭中存在加害者與被害者，不能忽略日本殖民時期對原住民族造成的傷害。她認為，質疑後代不忘歷史屈辱、捍衛尊嚴是在加深仇恨並不合理，並強調「加害者與被害者更不能共祀一處」，認為這涉及最基本的歷史倫理與正義。高金素梅最後表示，她會養好身心、繼續「逆風前進」，並以「疾風知勁草，患難見真情」形容目前處境；「濫權者也許可以摧毀1朵、2朵，甚至100朵玫瑰，但他們永遠無法阻擋春天的到來」，並稱她的奮鬥是為了迎來「百花齊放的春天」。