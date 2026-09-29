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美伊談判未有進展，市場對通膨與聯準會後續利率政策的疑慮升溫，加上美債殖利率持續走高，美股週一四大指數全面收黑，台股ADR則跌多漲少。台股今（29）日開盤下跌，加權指數以47942.88點開出，下跌81.72點，跌幅0.17%。權值股方面，台積電（2330）開盤逆勢走強，上漲10元，來到2485元，漲幅0.4%，台積電ADR則上漲0.5%，對台股指數形成支撐。聯發科（2454）跌130元報5155元；鴻海（2317）漲0.5元報251元；台達電（2308）漲30元報1940元。記憶體晶片大廠美光科技（MU-US）即將於週三（30日）公布財報，受惠於AI強勁需求推動，市場預期其獲利將大幅成長，甚至有望取代輝達（NVDA-US）成為標普500指數獲利成長的最大貢獻者。不過記憶體族群在財報公布之前，觀望氣氛濃厚，南亞科（2408）跌7.5元報495.5元；華邦電（2344）跌3元報168.5元；旺宏（2337）跌0.5元報116.5元；創見（2451）漲0.5元報285元；群聯（8299）跌15元報2110元。美股科技股及半導體族群走弱，費城半導體指數下挫1.61%，市場仍關注油價走高及美債殖利率攀升對科技股與台股後續走勢的影響。