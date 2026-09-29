氣象專家賈新興表示，關島東方目前有熱帶擾動93Ｗ，有機會在周五（10月2日）、周六（10月3日）生成為「彩雲」颱風，根據目前預測，未來應該會朝日本東邊外海前進，再轉向東北，氣象專家吳德榮也指出，彩雲颱風有機會發展為大型颱風，對台灣暫時沒有影響。中央氣象署表示，今（29）日各地維持晴到多雲的天氣，山區午後有零星陣雨發生的機會，白天各地感受偏熱，外出請注意防曬並多補充水分。
彩雲颱風最快周五生成 對台無影響
賈新興表示，本周要留意熱帶系統發展，目前在關島東方海面有一個熱帶擾動93W，很可能在周五（10月2日）、周六（10月3日）升級為「彩雲」颱風，未來有機會朝西北方向移動，到日本東方外海後，再轉往東北方向移動。
吳德榮指出，根據28日20時歐洲模式系集模擬顯示，關島東方有熱帶系統正在醞釀中，未來將發展為「大型颱風」；模擬路徑以偏北移動機率最高，沒有侵台機率，但模式會繼續調整颱風路徑，需要持續觀察。另外，舒力基颱風目前位於日本南方海面，朝東北方向前進，離日本有一段距離，強度持續減弱中。
今明天氣穩定 周四開始東北季風帶水氣
中央氣象署預報員謝佩芸表示，今明（29日、30日）兩天各地天氣晴朗穩定，感受偏熱，西半部高溫34至36度，東半部約31至33度，大台北盆地、中南部近山區、花東縱谷則有局部高溫36度發生機率，周四（10月1日）起受到東北季風影響，高溫略降為30至32度，低溫也會稍微下降。
謝佩芸指出，今明水氣偏少，降雨不多，只有山區有午後零星降雨，周四（10月1日）下半天東北季風開始逐漸影響台灣，迎風面大台北、東北部地區在周四晚間到周五（10月2日）雨勢較為明顯，尤其是東北部有較大雨勢。周六（10月3日）東北季風減弱，東北部雨勢減緩，剩下基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，山區、南部地區午後有陣雨，下周日（10月4日）到周一（10月5日）東北季風再度增強，北部、東半部降雨增多。
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賈新興表示，本周要留意熱帶系統發展，目前在關島東方海面有一個熱帶擾動93W，很可能在周五（10月2日）、周六（10月3日）升級為「彩雲」颱風，未來有機會朝西北方向移動，到日本東方外海後，再轉往東北方向移動。
吳德榮指出，根據28日20時歐洲模式系集模擬顯示，關島東方有熱帶系統正在醞釀中，未來將發展為「大型颱風」；模擬路徑以偏北移動機率最高，沒有侵台機率，但模式會繼續調整颱風路徑，需要持續觀察。另外，舒力基颱風目前位於日本南方海面，朝東北方向前進，離日本有一段距離，強度持續減弱中。
中央氣象署預報員謝佩芸表示，今明（29日、30日）兩天各地天氣晴朗穩定，感受偏熱，西半部高溫34至36度，東半部約31至33度，大台北盆地、中南部近山區、花東縱谷則有局部高溫36度發生機率，周四（10月1日）起受到東北季風影響，高溫略降為30至32度，低溫也會稍微下降。
謝佩芸指出，今明水氣偏少，降雨不多，只有山區有午後零星降雨，周四（10月1日）下半天東北季風開始逐漸影響台灣，迎風面大台北、東北部地區在周四晚間到周五（10月2日）雨勢較為明顯，尤其是東北部有較大雨勢。周六（10月3日）東北季風減弱，東北部雨勢減緩，剩下基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，山區、南部地區午後有陣雨，下周日（10月4日）到周一（10月5日）東北季風再度增強，北部、東半部降雨增多。