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摩洛哥9月21日起恢復台灣人觀光VCL申請

目前僅開放「觀光」 摩方尚未正式公告

台灣何時解除對摩洛哥簽證限制？外交部：滾動研議

7月曾全面停收台灣VCL 台灣隨即祭對等措施

摩洛哥7月一度無預警暫停受理台灣人的「簽證確認函」（Visa Confirmation Letter，VCL），影響國人赴摩旅遊；時隔2個多月，外交部昨（28）日證實，摩洛哥政府已自9月21日起，恢復受理台籍人士以「觀光」為目的的VCL申請。不過，由於摩方目前尚未正式公告相關調整，且僅開放觀光申請，台灣是否同步恢復受理摩洛哥人士來台簽證？外交部表示仍將滾動式研議。根據《中央社》報導，摩洛哥旅遊業者五龍（Five Dragons）日前在官網表示，已向摩洛哥駐日本大使館相關單位確認，VCL已恢復受理，因此即日起重新提供台灣旅客簽證函代送服務。外交部表示，相關人員也於9月25日致電摩洛哥駐日本大使館詢問，初步獲得對方口頭回覆，摩洛哥政府自9月21日起，恢復受理台籍人士以「觀光」為目的的簽證確認函申請。五龍也提醒，雖然目前已恢復收件，但簽證確認函仍須送交摩洛哥外交部審核，實際核發時間及結果仍以摩方最終審核為準。外交部指出，目前掌握到的資訊，摩洛哥僅恢復受理台籍人士以「觀光」為目的的VCL申請，其他赴摩目的是否同步恢復，仍待進一步確認。此外，摩洛哥政府至今也尚未透過正式公告對外說明相關調整，因此外交部仍會持續掌握台灣民眾實際申請、取得摩洛哥簽證的情形。至於台灣是否會同步恢復受理摩洛哥人士來台簽證？外交部表示，目前仍須觀察摩方實際執行情況。外交部指出，由於摩洛哥尚未正式公告，且現階段僅恢復「觀光」目的申請，因此將進一步確認台籍人士申辦摩洛哥簽證的情況，再滾動式研議是否重新開放摩洛哥籍人士申請來台簽證。摩洛哥政府今年7月曾訓令全球使領館暫停受理台灣人的VCL申請，導致國人赴摩洛哥旅遊及交流受到影響。外交部當時也依對等原則採取反制措施，除經專案核准外，暫停受理摩洛哥籍人士來台簽證申請。如今摩方已先恢復台灣旅客的觀光VCL申請，後續台灣是否同步解除限制，仍要視摩方是否正式公告，以及實際核發情況而定。