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▲名古屋亞運桌球男單項目，林詩棟獲得金牌，王楚欽銀牌，林昀儒和阿拉米揚奪得銅牌。（圖／名古屋亞運提供）

2026年名古屋亞運桌球男單決賽於昨（28）日落幕，中國19歲小將林詩棟以4：0橫掃當今世界球王王楚欽，首度摘下亞運男單金牌。然而，這場中國隊內戰的場邊氛圍卻引起外界關注，明明都是中國球員，但是場邊球迷林詩棟得分時全場鴉雀無聲，現場觀眾一面倒支持落敗的王楚欽，種種詭異的光景連主辦國日本的媒體都感到難以理解。日本媒體《The Answer》賽後特別發文探討這場「異樣」的決賽。日媒指出，這場在豐田市綜合體育館舉行的收官之戰，湧入了大量中國觀眾，原以為球迷會同時為兩位自家選手加油，但現場卻呈現極端的「一面倒」。比賽中，每當王楚欽拿下一分，現場便會爆發熱烈的吶喊助威聲；反觀林詩棟得分時，觀眾要嘛鴉雀無聲，要嘛竟刻意高喊「王楚欽加油」。當最後一分落地，林詩棟以壓倒性的4：0鎖定金牌時，場館內瞬間陷入死寂，沒有任何掌聲與歡呼。在這種極度不友善的氛圍下，奪下生涯首面亞運單打金牌的林詩棟沒有任何握拳吶喊等慶祝動作，僅是淡淡地與王楚欽握手，表現得異常平靜，毫無奪冠的喜悅之情。除了比賽過程的詭異氣氛，日媒還注意到頒獎典禮前的罕見插曲。大會廣播突然用中文呼籲：「觀看頒獎典禮時請在各自座位就座」、「請不要離席走動，容易產生危險」，疑似是因為大批王楚欽的死忠粉絲在偶像落敗後，試圖提前離席或有其他騷動行為。甚至在頒獎儀式上，獲得最多歡呼聲的依舊是拿下銀牌的王楚欽。這種帶有強烈個人偏好的極端「飯圈化」觀賽風氣，在賽後引發網路熱議。不少理性的球迷感嘆，兩人都代表中國隊出賽，金銀牌也皆為中國隊囊中物，觀眾理應欣賞競技本質，為雙方的精彩表現喝采，而非製造陣營對立。對於這場比賽，中國桌球名將鄧亞萍給予林詩棟極高評價：「這場比賽林詩棟發揮更出色，整體興奮度和競技狀態越來越好。4:0確實超出大家預期，原本以為會非常緊張，但沒想到林詩棟一局一局壓著王楚欽打，技戰術水平、出球果決性和質量都非常高。」落敗的王楚欽賽後也展現風度肯定後輩，認為林詩棟值得這座冠軍。但在談及自身狀態時，王楚欽卻流露深深的倦怠感，坦言這可能是他最後一屆亞運會：「整體感覺現在打球一直在消耗，不知道為什麼，就是感覺累。在世界盃、世錦賽之後，自己找不到之前享受打球、喜歡在賽場上拼搏的感覺了。」這番發言，也讓外界憂心這位26歲的球王是否因長期的場內外壓力，已陷入嚴重的職業倦怠。