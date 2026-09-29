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名古屋亞運自9月19日開幕以來，賽場外的後勤與行政缺失層出不窮，從誤播國歌到選手交通與住宿危機，負面新聞不斷。日媒《週刊文春》與《朝日新聞》近日接連揭露組委會內部機密文件，直指整場賽事陷入混亂的核心主因，源於統包場館建置與營運的法商「GL events Japan」。不僅籌備進度嚴重落後，更曾提出高達814億日圓的工程清單，較原合約暴增184億日圓（約新台幣37.5億元），導致賽事營運大打折扣。本屆賽事離譜的出包事件頻傳，在男子曲棍球韓國對戰孟加拉的比賽中，現場竟然將韓國國歌誤播成北韓國歌；韓國男籃代表隊更在金牌戰當天清晨因苦等不到官方接駁車，被迫取消賽前練習。此外，主辦單位於歡迎活動中安排曾侵略朝鮮半島的歷史人物「豐臣秀吉」登場，引發韓方強烈抗議。後勤住宿同樣遭到各國代表團抨擊。大會為節省開支，採用貨櫃屋與郵輪作為選手宿舍，不僅貨櫃屋爆出漏水、床位狹窄，被安排入住郵輪的選手更需花費數小時排隊登船，後勤支援能力遭受嚴重質疑。根據日媒披露的內部文件顯示，愛知縣政府與組委會在2025年4月以限制性招標方式，將高達630億日圓（約新台幣135億元）的場館搭建與營運統包案頒給法國跨國集團日本分公司「GL events Japan」。官方原本宣稱統包能比分開發包節省近70億日圓，不料簽約後進度大幅落後。原定於2025年6月底前完成的需求界定作業嚴重延誤。到了同年10月，GL提交的工程數量清單（BOQ）費用竟暴增至814億日圓，硬生生超出預算184億日圓。雖然組委會要求將金額壓回630億日圓內，但GL後續提交的清單仍多次超支數十億日圓，且雙方溝通嚴重脫節，導致第一線單位只能在規格未定的情況下匆忙推進，甚至被迫降低資材品質與設備數量以省錢。值得注意的是，GL先前承攬大阪世博展館工程時，就曾因拖欠下游包商款項而鬧上法院。下游包商當時抗議，GL提供的鋼材藍圖與海外運來的根本不符，每天指示追加合約外的工作，導致基層勞工成本暴增，事後卻拒絕付款，甚至以「客戶不喜歡展出」、「違反合約」等藉口推託，逼得在地包商必須自掏營運資金墊付。面對包商抗議，GL不但採取迴避態度，事後更提起反訴，堅稱「債務不存在、自己不是惡人」，引發日本建築界強烈不滿。如今亞運籌備再次陷入爭議，也讓外界對這間公司提出巨大質疑。《朝日新聞》進一步指出，誤播國歌事件反映出組織管理出現嚴重漏洞。曲棍球賽前雖進行過兩次彩排，但第一次因電源故障未播放影音，第二次彩排時相關團隊根本不在現場，導致工作人員直到正式比賽時才首次播放音樂，混亂中選錯檔案。此外，由於場館施工延宕，部分競技項目在正式賽前根本未能舉辦測試賽，無法事先校正交通與設備運作。在賽事預算因通膨一路飆升至3700億日圓、到處刪減開支的背景下，這場前所未有的行政災難，也讓日本體育界企圖洗刷東京奧運貪腐醜聞、進而爭取再次申辦冬季奧運的野心蒙上一層陰影。