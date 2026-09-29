財政部在25日揭曉7、8月期統一發票中獎號碼，7-11今公布本期，共開出5張千萬特別獎、2張2百萬特獎、4張雲端發票專屬獎1百萬，共有11名幸運兒成為百萬富翁。大獎名單中有1位幸運兒只花27元使用列印服務就中1000萬元、還有一名僅花10元影印就中200萬，也有喝咖啡就成為千萬富翁。

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統一超商統計有5位消費者獲得千萬大獎
◾一人在桃園市中壢區的7-11中同門市花29元購買零食
◾一人在台北市中正區的7-11鑫華福門市花27元影印
◾一人在台北市信義區的7-ELEVEN市運門市花139元購買CITY CAFE、民生用品
◾一人在台中市梧棲區的7-11大排門市花100元購買民生用品
◾一人在高雄市鳳山區的7-ELEVEN頂寶門市花33元購買鮮食。

▲▲統一超商最新一期2026年7~8月統一發票中獎資訊。（圖／7-11提供）
▲▲統一超商最新一期2026年7~8月統一發票中獎資訊。（圖／7-11提供）
2位獲得2百萬特獎！一人在台北市內湖區的7-11民湖門市花149元購買民生用品、冰品；一人在台北市松山區的7-11民復門市花10元影印。

4位雲端發票專屬獎1百萬得主！一人在基隆市七堵區的7-11六工門市花39元購買零食；一人在桃園市中壢區的7-11龍學門市花213元購買冷凍食品、零食、飲品、購物袋; 一人在新北市板橋區的7-11大庭門市花58元購買鮮食；一人在高雄市大寮區的7-11山頂門市花189元購買民生用品。

▲一名幸運兒在台北市中正區的7-ELEVEN鑫華福門市花27元影印就中千萬大獎。（圖／7-11提供）
▲一名幸運兒在台北市中正區的7-ELEVEN鑫華福門市花27元影印就中千萬大獎。（圖／7-11提供）
統一發票7月、8月開獎完整獎號一次看

📌特別獎號碼：89996565
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。

📌特獎號碼：91098182
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。

📌頭獎號碼：54348835、44991397、06595111
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。

▲統一發票7月、8月開獎號碼一圖看。（圖/NOWNEWS社群中心製）
▲統一發票7月、8月開獎號碼一圖看。（圖/NOWNEWS社群中心製）

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...