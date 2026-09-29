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▲▲統一超商最新一期2026年7~8月統一發票中獎資訊。（圖／7-11提供）

▲一名幸運兒在台北市中正區的7-ELEVEN鑫華福門市花27元影印就中千萬大獎。（圖／7-11提供）

▲統一發票7月、8月開獎號碼一圖看。（圖/NOWNEWS社群中心製）

財政部在25日揭曉7、8月期統一發票中獎號碼，7-11今公布本期，共開出5張千萬特別獎、2張2百萬特獎、4張雲端發票專屬獎1百萬，共有11名幸運兒成為百萬富翁。大獎名單中有1位幸運兒只花27元使用列印服務就中1000萬元、還有一名僅花10元影印就中200萬，也有喝咖啡就成為千萬富翁。統一超商統計有5位消費者獲得千萬大獎◾一人在桃園市中壢區的7-11中同門市花29元購買零食◾一人在台北市中正區的7-11鑫華福門市花27元影印◾一人在台北市信義區的7-ELEVEN市運門市花139元購買CITY CAFE、民生用品◾一人在台中市梧棲區的7-11大排門市花100元購買民生用品◾一人在高雄市鳳山區的7-ELEVEN頂寶門市花33元購買鮮食。2位獲得2百萬特獎！一人在台北市內湖區的7-11民湖門市花149元購買民生用品、冰品；一人在台北市松山區的7-11民復門市花10元影印。4位雲端發票專屬獎1百萬得主！一人在基隆市七堵區的7-11六工門市花39元購買零食；一人在桃園市中壢區的7-11龍學門市花213元購買冷凍食品、零食、飲品、購物袋; 一人在新北市板橋區的7-11大庭門市花58元購買鮮食；一人在高雄市大寮區的7-11山頂門市花189元購買民生用品。📌特別獎號碼：89996565同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。📌特獎號碼：91098182同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。📌頭獎號碼：54348835、44991397、06595111同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。