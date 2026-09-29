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台灣新購的F-16V遲遲未飛回台灣，引發外界關注，如今傳出美國政府協助我方向洛馬公司要求補償，但並非罰金，而是增加技術服務、備份件及延長保固。對此，國防部長顧立雄表示，F-16V飛返時間，確認後就會報告。至於補償方式，顧立雄僅表示空軍和美方正在接洽當中。顧立雄說，F-16V現在的產製進度確實達可以交機的狀態，現在持續依照美國專案辦公室的規劃，進行接裝整備的工作，有關飛機飛返的時間，一旦確定以後，就會跟各位媒體來做一個報告。顧立雄強調，軍售案他們一再說明，沒有罰款，但是相關補償的措施，美方已經釋出善意，國防部會來協調，應該會有一個具體的補償措施，方案出來之後會再跟各位報告。針對140億美元的第二波軍售是否延宕？顧立雄說，在川習會後已經接獲相關美方一再說明，美國對台政策並沒有任何改變，相關持續的軍售案也跟美方在持續接洽當中，每個案項要具體合作，迄今並沒有接獲通知有任何的改變；至於年底是否有機會？顧立雄說，會跟美方持續協調。