今（29）日政府發錢了！根據勞保局行事曆，今天共有勞保年金、勞退月退休金、災保年金及災保失能照護補助等 4 筆給付集中入帳。其中勞保年金與勞退若善用「展延請領」與「自提 6%」雙層請領策略，退休月領最高可衝破 8 萬 2000 元！本文為您拆解今日入帳項目資格、領取上限，並整理明日預定發放的 6 筆給付。
🟡勞保勞退雙層堆疊！月領最高衝破8.2萬
勞保年金屬於按月領取的社會保險終身俸，投保滿 15 年且達法定年齡（2026 年為 65 歲）即可請領。全台極少數的「年金王」月領可達 5 萬 2035 元，關鍵在於擁有超長年資，且滿 65 歲後啟動「展延請領」，每延後 1 年請領多給 4%，最多延後 5 年增給 20%。
此外，不會破產的勞退新制個人專戶，滿 60 歲且提繳滿 15 年可按月請領。若養成長期「自提 6%」習慣，不僅全額免稅還能參與基金分紅。只要滿足「平均月薪達 5 萬元以上」、「職涯連續提繳 30 至 35 年」以及「自提扣滿」三大條件，月退金可穩破 3 萬元。當兩筆退休金今日同時入帳，合計月領金額便能輕鬆突破 8 萬元。
🟡災保兩大給付同步發 申請資格與上限看這
今日同步發放的還有針對不幸受傷勞工的兩大職災保障，申請資格與上限如下：
📍災保年金給付
最高金額：經判定為完全失能者，按平均月投保薪資 70% 按月發給（最高 50,960 元）；若有符合條件之眷屬，每人加發 10%（最多加給 20%），最高可領 65,520 元/月。
資格限制：遭遇職業傷害或職業病致永久失能、喪失工作能力者。須經指定醫療機構評估認證，並符合等級標準。
📍災保失能照護補助
最高金額：每月固定發給 13,083 元。
資格限制：職災失能程度符合第 1 等級或第 2 等級，列有「終身無工作能力」且經評估有照護需求者。最長核發 5 年，期間須定期複評。
🟡9/30壓軸登場！最後6項給付接力發放
明（30）天為九月最後一個工作日，勞保局將進行月底最後一波撥款結算，當天共有 6 項給付集中入帳：
1. 國民年金保險老年年金給付：年滿 65 歲國保被保險人可請領，最高每月可領 8,000 至 10,000 元以上。
2. 國民年金保險喪葬給付：適用於加保期間死亡者，由支出喪葬費者一次性請領 98,805 元（5 個月月投保薪資）。
3. 國民年金保險遺屬年金：適用於被保險人死亡時符合條件之遺屬，基本保證金額每月 4,049 元起。
4. 國民年金保險身心障礙（基本保證）年金：適用於重度以上身障者，每月基本保證 4,049 元。
5. 國保身心障礙年金給付併計勞保年資：適用於具國保與勞保雙重年資者，依比例核算給付。
6. 產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助：雇主依法給假並給付薪資後據實申請（最多補助 7 日薪資）。
（本新聞由AI協作整合資訊製作）
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勞保年金屬於按月領取的社會保險終身俸，投保滿 15 年且達法定年齡（2026 年為 65 歲）即可請領。全台極少數的「年金王」月領可達 5 萬 2035 元，關鍵在於擁有超長年資，且滿 65 歲後啟動「展延請領」，每延後 1 年請領多給 4%，最多延後 5 年增給 20%。
此外，不會破產的勞退新制個人專戶，滿 60 歲且提繳滿 15 年可按月請領。若養成長期「自提 6%」習慣，不僅全額免稅還能參與基金分紅。只要滿足「平均月薪達 5 萬元以上」、「職涯連續提繳 30 至 35 年」以及「自提扣滿」三大條件，月退金可穩破 3 萬元。當兩筆退休金今日同時入帳，合計月領金額便能輕鬆突破 8 萬元。
今日同步發放的還有針對不幸受傷勞工的兩大職災保障，申請資格與上限如下：
📍災保年金給付
最高金額：經判定為完全失能者，按平均月投保薪資 70% 按月發給（最高 50,960 元）；若有符合條件之眷屬，每人加發 10%（最多加給 20%），最高可領 65,520 元/月。
資格限制：遭遇職業傷害或職業病致永久失能、喪失工作能力者。須經指定醫療機構評估認證，並符合等級標準。
📍災保失能照護補助
最高金額：每月固定發給 13,083 元。
資格限制：職災失能程度符合第 1 等級或第 2 等級，列有「終身無工作能力」且經評估有照護需求者。最長核發 5 年，期間須定期複評。
🟡9/30壓軸登場！最後6項給付接力發放
明（30）天為九月最後一個工作日，勞保局將進行月底最後一波撥款結算，當天共有 6 項給付集中入帳：
1. 國民年金保險老年年金給付：年滿 65 歲國保被保險人可請領，最高每月可領 8,000 至 10,000 元以上。
2. 國民年金保險喪葬給付：適用於加保期間死亡者，由支出喪葬費者一次性請領 98,805 元（5 個月月投保薪資）。
3. 國民年金保險遺屬年金：適用於被保險人死亡時符合條件之遺屬，基本保證金額每月 4,049 元起。
4. 國民年金保險身心障礙（基本保證）年金：適用於重度以上身障者，每月基本保證 4,049 元。
5. 國保身心障礙年金給付併計勞保年資：適用於具國保與勞保雙重年資者，依比例核算給付。
6. 產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助：雇主依法給假並給付薪資後據實申請（最多補助 7 日薪資）。
（本新聞由AI協作整合資訊製作）