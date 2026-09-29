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網紅技安28日宣布被營養師網紅Ricky（張家祥）求婚成功，喜訊曝光後湧入大批祝福。不過Ricky過去與前女友白白（白姐）的感情風波也再度被翻出，當時女方曾指控他要求婚後「三妻四妾」、開放式性關係，甚至控訴家暴；Ricky則反擊自己才是被戴綠帽的一方，並公開女方與外籍男子的親密對話，雙方隔空互咬，一度鬧得沸沸揚揚。技安昨天在社群曬出求婚照，甜喊「我願意」，證實答應Ricky求婚。兩人喜訊公開後，不少網友獻上祝福，但也有人想起Ricky在2023年底曾捲入感情糾紛，當時前女友白白發文控訴他在交往期間提出開放式關係，甚至稱婚後想要三妻四妾，讓Ricky人設一度遭到質疑。面對指控Ricky當時發長文反擊，否認自己主動要求開放式關係，並稱真正提出這項要求的人其實是白白。他也表示自己是在女方的iPad及LINE訊息中，發現她與一名外籍男子有曖昧對話、親密照片，甚至還有求婚影片，才驚覺感情早已出現問題。Ricky當時指控，白白在清明連假期間與外籍男子外出，不僅同遊還到旅館開房。他公開相關對話與截圖後，表示自己並非外界所說的感情加害者，而是被背叛的一方。他也提到，兩人在家中談分手時爆發激烈爭吵，過程中自己被女方連賞20個巴掌，雙方關係徹底破裂。Ricky強調自己選擇公開，是因為無法接受被單方面貼上標籤，希望外界不要只聽一方說法。不過白白隨後也反擊，指控Ricky曾在上海期間與當地女子發生一夜情，並曬出手腳瘀青照片，稱自己曾遭對方掐脖子、撞牆導致昏迷。她也控訴分手時，Ricky企圖奪走兩人共同經營的公司資產，雙方說法南轅北轍。這場感情糾紛當時在網路上延燒多日，兩人各自提出截圖、照片及聲明自清，最後Ricky表示雙方已達成共識，將相關爆料貼文刪除，並交由律師與司法程序處理。如今Ricky與技安宣布求婚成功，過往風波再度成為網友討論焦點。