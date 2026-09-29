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▲《蘭香如故》王泓鑫（如圖）飾演的南客是劉學義的貼身侍衛。（圖／翻攝自微博@王泓鑫）

▲王泓鑫時裝造型也相當亮眼。（圖／翻攝自微博@王泓鑫）

陸劇《蘭香如故》由劉學義、譚松韻主演，熱度超越《逐玉》成為今年陸劇黑馬，除了主演之外，配角也都受到討論，其中飾演劉學義貼身侍衛「南客」的王泓鑫，清秀五官加上183公分的身高，穿上軍服好身材藏不住，王泓鑫也常在微博分享拍戲日常，私照帥到不輸劉學義。在《蘭香如故》中飾演「南客」的王泓鑫有著183公分的高壯身材，總是在最危急的時刻拯救劉學義，一身正氣獲得大量關注，王泓鑫脫下古裝後，帥度堪比韓團男偶像，小酒窩相當迷人，王泓鑫也時常分享拍攝心情，劇中他和飾演丫鬟「小蓮」的宋芳園組CP，他在微博分享大雪中救下小蓮，替她披上大衣的橋段，並寫下，「小蓮姑娘，等你好了我帶你去吃好吃的。」劉學義還在底下留言，「這就是你不給大爺披肩的原因嗎？」王泓鑫打趣回應，「大爺，下次一定給你！」附上哭臉貼圖，讓劇迷直喊「嗑到了」，紛紛期待求娶名場面。2000年出生的王泓鑫，從小學街舞，中學畢業時參加藝考沒有被錄取，重考後才上了中央戲劇學院，同年10月就簽約星眾文化傳媒進入圈子。曾參演《太子妃的密探生涯》、《哦，我的寵妃大人》、《風月如雪》等劇，2024年開始戲約變多，主演《錦醫風華》、《絕妙好姻緣》、《宅心人鬥》、《暗河傳》等，題材多元。