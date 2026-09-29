我是廣告 請繼續往下閱讀

信任度51.2%首度重返5成 不信任降至35.7%

卓榮泰施政41.9%滿意 39.1%不滿意

47.4%認為國內經濟算好 45.2%認為不好

民進黨好感47.4% 國民黨26.4%、民眾黨21.6%

縣市長選戰關注度 台北40.6%居冠

信民協會今（29）日公布民調專家戴立安執行的《2026年9月台灣民心調查》，結果顯示，總統執政滿意度為51.4%，不滿意度降至41.1%；信任度則上升1.3個百分點至51.2%，是2025年4月以來首度突破5成，不信任度也降至35.7%，創2024年12月以來新低。政黨好感度方面，民進黨47.4%居前，國民黨26.4%、民眾黨21.6%。另外，年底縣市長選舉中，台北市長選戰以40.6%的關注度排名第一。戴立安最新調查顯示，民眾對賴清德的信任度為51.2%，較8月增加1.3個百分點，也是自2025年4月以來首次突破5成；不信任度則較上月下降3.8個百分點至35.7%，為2024年12月以來最低，另有13.0%未明確回答。在執政表現方面，有51.4%民眾表示滿意，維持在2025年4月以來的高點；不滿意者為41.1%，較上月減少1.2個百分點，也是2025年4月以來最低，另有7.5%未明確回答。至於行政院長卓榮泰的整體施政表現，41.9%受訪者表示滿意，其中15.7%很滿意、26.2%還算滿意，較上月減少1.3個百分點。不滿意者則為39.1%，其中24.7%很不滿意、14.4%有點不滿意，較上月減少1.5個百分點，為2025年7月以來最低；另有19.0%未明確回答。針對國內整體經濟現況，有47.4%民眾認為「算是好」，其中11.8%認為很好、35.6%認為還算好，較上月減少0.9個百分點。另有45.2%認為國內整體經濟不好，其中17.7%認為很不好、27.5%認為有點不好，比例與上月相同。政黨好感度方面，有47.4%受訪者對民進黨有好感，較上月增加0.6個百分點；37.2%表示反感，較上月減少1.7個百分點。國民黨方面，有26.4%受訪者表示有好感，較上月減少1.5個百分點；50.9%表示反感，較上月減少2.9個百分點。民眾黨好感度則為21.6%，較上月減少1個百分點；51.4%表示反感，較上月減少3.4個百分點。調查也詢問民眾對2026縣市長選舉的關注程度，其中台北市長選戰以40.6%排名第一。新北市長選戰以24.8%居次，高雄市則以20.7%排名第三，顯示目前六都選情中，台北市長選舉受到的關注程度最高。本次調查由戴立安負責問卷設計與分析、畢肯市場研究公司執行電訪，調查範圍為全國22縣市年滿20歲民眾，於2026年9月21日至23日進行，共成功完訪1075人，其中住宅電話698人、行動電話377人；在95%信賴水準下，抽樣誤差最大值為正負3.0個百分點。