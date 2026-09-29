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反彈站不回200日均線 法興：跌勢恐進一步擴大

Fed再升息預期升溫 持有黃金成本跟著上升

短線看空、長線卻仍看多 法興喊2027年上看5250美元

受到美債殖利率攀升、聯準會（Fed）進一步升息預期升溫影響，黃金價格週一（28日）遭遇沉重賣壓，一度跌至每盎司4111美元，創8月5日以來新低。法國興業銀行（Société Générale）警告，黃金近期反彈始終無法有效站穩200日移動平均線，顯示下跌動能仍未消退；若無法重新突破4315美元，金價恐進一步下探，甚至測試3940至3960美元的關鍵支撐區。綜合路透社等外媒報導，現貨黃金盤中一度重挫4%，最低觸及每盎司4111美元，創8月5日以來新低。美伊談判陷入僵局帶動油價上漲，加上美國公債殖利率再度走高，令不孳息的黃金承受更大壓力。其中指標性的10年期美債殖利率一度升至2007年6月以來最高水準，隨後才收斂漲幅。BullionVault研究主管艾許（Adrian Ash）指出，美國借貸成本再創數十年高點，終於讓金價「撐不住」。法國興業銀行分析師在最新研究報告中指出，黃金最近嘗試反彈時，一直無法穩定站上200日移動平均線，凸顯市場下行動能仍然存在。法興將每盎司4315美元視為近期重要轉折點，警告如果金價遲遲無法重新收復這道關卡，「跌勢可能進一步延伸」。下方第一道支撐約落在4095美元，一旦再度失守，接下來就要關注今年6月至7月低點所在的3960至3940美元區間。法興形容，這是一個「至關重要」的支撐區域。以28日盤中低點4111美元計算，距離4095美元第一道支撐已不到0.4%；若一路跌至3940美元，則意味著還有約4%的下跌空間。近期金價轉弱的主要壓力之一，來自美國利率前景。對Fed政策預期特別敏感的2年期美債殖利率本月大幅攀升，市場目前押注Fed在10月連續第二度升息的機率約達70%。由於黃金本身不會產生利息，當美債等固定收益資產殖利率升高，持有黃金的機會成本也隨之增加，通常不利金價表現。投資人對黃金的短線態度也明顯轉趨保守。美國商品期貨交易委員會（CFTC）截至9月22日當週數據顯示，基金經理人的黃金淨多頭部位已降至7月底以來最低，當時金價約在每盎司4000美元附近。世界黃金協會（WGC）數據也顯示，黃金ETF上週淨流出約1.6公噸，不過整體持有量仍高達4249公噸。實體需求同樣出現降溫跡象。最大黃金消費市場之一的中國在10月1日至7日假期前需求轉弱，截至上週末，中國市場相對國際金價的溢價已降至零。值得注意的是，法國興業銀行雖然警告黃金短線跌勢尚未結束，但並未因此轉為長期看空。法興目前在多元資產投資組合中仍維持10%的黃金配置，以及10%的其他大宗商品配置。分析師認為，地緣政治分裂、美國財政與貨幣信用疑慮，以及各國央行持續分散傳統外匯存底，都將繼續支撐黃金的長期需求。法興指出，各國央行一方面持續購買黃金，另一方面降低對美國公債的曝險；進入升息循環後期，若實質利率逐漸下降，加上美元轉弱及黃金ETF資金重新流入，也可能重新成為金價上漲的助力。因此，法興仍預估金價今年第4季有機會達到每盎司4750美元，2027年第2季進一步上看5000美元，第3季則可能來到5250美元；2026年與2027年全年預估價分別為4500美元及5125美元。