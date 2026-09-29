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▲大聯盟季後賽將在9/30日開打。（圖／取自MLB X）

2026年大聯盟外卡賽4組對戰組合先發投手、戰力分析

球隊 G1先發投手 戰績 防禦率（ERA） 備註 休士頓太空人 AJ Blubaugh 8勝4敗 3.16 生涯出賽11場（3場先發） 芝加哥白襪 未定（牛棚車輪戰） 未提供 未提供 總教練預告將採用牛棚戰略

對戰預測：紐約洋基勝出

球隊 G1先發投手 戰績 防禦率（ERA） 備註 休士頓太空人 AJ Blubaugh 8勝4敗 3.16 生涯出賽11場（3場先發） 芝加哥白襪 未定（牛棚車輪戰） 未提供 未提供 總教練預告將採用牛棚戰略

對戰預測：休士頓太空人勝出

▲2026年MLB外卡戰，芝加哥白襪對上休士頓太空人。（圖／取自MLB X）

球隊 G1先發投手 戰績 防禦率（ERA） 備註 聖地牙哥教士 Michael King 12勝10敗 3.21 教士下半季輪值核心 芝加哥小熊 Matthew Boyd 10勝5敗 3.91 小熊倚重之左投 📍 對戰預測：聖地牙哥教士勝出 小熊在例行賽對戰取得5勝1敗優勢，且打擊數據傲視全聯盟。然而，教士在明星賽後打出43勝23敗的極佳狀態，Michael King與牛棚的發揮也極為穩定。在滿場球迷的主場威壓下，Manny Machado與Fernando Tatis Jr.的巨星價值將在關鍵時刻顯現，看好教士能在激戰中復仇成功。



▲MLB 9/28季後賽外卡戰賽程時間。（圖／取自MLB X） ▪️(3)亞特蘭大勇士 vs (6)費城費城人



小熊在例行賽對戰取得5勝1敗優勢，且打擊數據傲視全聯盟。然而，教士在明星賽後打出43勝23敗的極佳狀態，Michael King與牛棚的發揮也極為穩定。在滿場球迷的主場威壓下，Manny Machado與Fernando Tatis Jr.的巨星價值將在關鍵時刻顯現，看好教士能在激戰中復仇成功。

球隊 G1先發投手 戰績 防禦率（ERA） 備註 亞特蘭大勇士 Chris Sale 14勝9敗 2.16 對戰費城人4勝0敗（防禦率2.08） 費城費城人 Jesus Luzardo 14勝5敗 2.86 預計擔任假先發（曾對勇士投出完封）

📍對戰預測：亞特蘭大勇士勝出

2026年9月30日 MLB外卡賽事（Game 1）的賽程表

聯盟賽事 對戰組合 台灣時間 電視轉播 雙方先發投手 最低票價 賠率資訊（主隊） 國聯外卡 費城費城人 @ 亞特蘭大勇士 02:00 NBC Jesus Luzardo vs Chris Sale $25 讓分：ATL -205 大小分：6.5 美聯外卡 芝加哥白襪 @ 休士頓太空人 05:00 Peacock, NBCSN Hagen Smith vs AJ Blubaugh $31 讓分：HOU -123 大小分：8 美聯外卡 波士頓紅襪 @ 紐約洋基 08:00 NBC Payton Tolle vs Cam Schlittler $131 讓分：NYY -145 大小分：6.5 國聯外卡 芝加哥小熊 @ 聖地牙哥教士 10:00 Peacock, NBCSN Matthew Boyd vs Michael King $102 讓分：SD -126 大小分：7

2026美國職棒大聯盟賽季可以去哪裡看？

美國職棒大聯盟（MLB）2026年例行賽正式落幕，最令人熱血沸騰的「10月棒球」季後賽即將點燃戰火！首輪賽事將由三戰兩勝制的外卡系列賽（Wild Card Series）揭開序幕，於台灣時間9月30日至10月2日舉行。根據季後賽賽制，美國聯盟（AL）與國家聯盟（NL）戰績最佳的兩支分區冠軍隊伍將獲得首輪免戰權，直接晉級分區系列賽。美聯由坦帕灣光芒與克里夫蘭守護者拿下輪空資格；國聯則由密爾瓦基釀酒人與洛杉磯道奇獲得首輪免戰。其餘八支球隊將在外卡戰廝殺，爭奪晉級門票。《NOWNEWS》以下為您整理美聯與國聯共4組外卡對戰的戰力分析、先發投手、賽程、轉播資訊，提供參考。賽程（台灣時間）： 9月30日（三）08:00轉播： NBCG1先發投手： Cam Schlittler（洋基）vs Payton Tolle（紅襪）焦點分析：基襪大戰再臨！洋基超強輪值對決紅襪機關槍打線這將是棒球史上最經典的「基襪大戰」第六度在季後賽上演，也是兩隊連續兩年在外卡戰狹路相逢。去年洋基橫掃了紅襪，今年例行賽也以56勝30敗、得失分差+26的絕對優勢碾壓死對頭。洋基擁有全聯盟最強大的投手群，由美聯賽揚獎大熱門Cam Schlittler領軍（防禦率1.95排全聯盟第2）；而紅襪打線則由重砲一壘手William Contreras與安打王Ceddanne Rafaela領銜。最大的變數在於洋基主砲Aaron Judge（小腿拉傷）能否趕在首戰歸隊。洋基在例行賽對戰紅襪取得絕對優勢，且擁有美聯賽揚獎大熱門Cam Schlittler坐鎮首戰。儘管主砲Aaron Judge出賽成謎，但洋基坐擁全聯盟最強的投手輪值陣容與主場優勢，預期能靠著強大壓制力阻斷紅襪機關槍打線的攻勢，順利晉級。賽程（台灣時間）： 9月30日（三）05:00轉播： Peacock、NBCSNG1先發投手： AJ Blubaugh（太空人）vs 未定（白襪預計採用牛棚車輪戰）焦點分析：勝率五成闖季後賽！太空人重砲群迎戰白襪「30轟三劍客」這是一組極具話題性的對決。太空人以81勝81敗的戰績，成為MLB史上首支勝率未達五成卻闖入季後賽的球隊；而白襪則是史上唯一在連續兩年吞下百敗後，奇蹟般殺入季後賽的隊伍。白襪本季擁有三名30轟級別的重砲，包含日籍新星Munetaka Murakami（村上宗隆，35轟）；但太空人在例行賽對戰取得5勝2敗優勢，並由美聯MVP大熱門、打擊四冠王Yordan Alvarez坐鎮。太空人以全聯盟最多的226轟展現長打火力，白襪的投手群將面臨嚴峻考驗。雖然白襪擁有三名30轟重砲且本季上演大驚奇，但季後賽高度考驗球隊經驗與投手深度。太空人近年具備豐富的「10月棒球」作戰經驗，陣中更有美聯MVP大熱門Yordan Alvarez領軍。面對首戰採用牛棚車輪戰的白襪，太空人打線有望憑藉強大砲火突破防線。▪️賽程（台灣時間）： 9月30日（三）10:00轉播： Peacock、NBCSNG1先發投手： Michael King（教士）vs Matthew Boyd（小熊）焦點分析：教士主場優勢！小熊「40-40」超級新星踢館這是去年外卡戰的翻版，只是主客場互換。去年小熊在主場淘汰教士，但今年小熊在例行賽對戰取得5勝1敗壓倒性優勢（甚至包含一場23比3的大屠殺）。小熊是全聯盟最會得分的球隊，擁有國聯MVP熱門人選、達成「40轟40盜」壯舉的Pete Crow-Armstrong。然而，教士在下半季打出全聯盟第二佳的戰績，且擁有Manny Machado與Fernando Tatis Jr.兩大巨星，加上Petco Park滿場黃色毛巾的主場氣勢，教士誓言在主場報一箭之仇。賽程（台灣時間）： 9月30日（三）02:00轉播： NBCG1先發投手： Chris Sale（勇士）vs Jesus Luzardo（費城人）焦點分析：同區死敵內戰！勇士王牌Sale強碰費城人三振大隊國聯東區的內戰！勇士在例行賽取得9勝4敗優勢，帶著對戰4連勝的氣勢進入外卡。勇士陣容完整，由國聯賽揚獎熱門Chris Sale（防禦率2.16）領軍，打線則有Matt Olson與Michael Harris II。費城人雖然在季末遭遇大低潮，驚險搶下最後一張外卡，但這支連續五年打進季後賽的強權絕對不容小覷。費城人擁有轟出45發全壘打的Kyle Schwarber，且他們的先發投手群以970次三振傲視全聯盟。首戰費城人預計派出Jesus Luzardo擔任「假先發（Opener）」，試圖用牛棚戰略壓制勇士打線。費城人季末狀態極度不穩，反觀勇士擁有對戰優勢（9勝4敗）。首戰最大的關鍵在於勇士王牌Chris Sale，他本季對戰費城人未嚐敗績且防禦率極低，具備強大的宰制力。即便費城人派出Jesus Luzardo伺機突圍，勇士仍能靠著王牌投手的穩定發揮與主場氣勢搶下晉級門票。▲MLB外卡戰、季後賽對戰圖表。（圖／取自MLB X）：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。：有線電視頻道，部分週末賽事提供LIVE直播。：透過中華電信MOD收看，提供多場MLB賽事。：可使用手機、平板與電腦收看，MAX頻道提供更多場次。：播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball）。：MLB官方付費串流平台，可觀看全聯盟賽事。