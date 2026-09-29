美國職棒大聯盟（MLB）2026年例行賽正式落幕，最令人熱血沸騰的「10月棒球」季後賽即將點燃戰火！首輪賽事將由三戰兩勝制的外卡系列賽（Wild Card Series）揭開序幕，於台灣時間9月30日至10月2日舉行。根據季後賽賽制，美國聯盟（AL）與國家聯盟（NL）戰績最佳的兩支分區冠軍隊伍將獲得首輪免戰權，直接晉級分區系列賽。美聯由坦帕灣光芒與克里夫蘭守護者拿下輪空資格；國聯則由密爾瓦基釀酒人與洛杉磯道奇獲得首輪免戰。其餘八支球隊將在外卡戰廝殺，爭奪晉級門票。《NOWNEWS》以下為您整理美聯與國聯共4組外卡對戰的戰力分析、先發投手、賽程、轉播資訊，提供參考。
🟡本文重點摘要
📍2026年大聯盟外卡賽4組對戰組合先發投手、戰力分析
📍(4)紐約洋基 vs (5)波士頓紅襪
📍(3)休士頓太空人 vs (6)芝加哥白襪
📍(4)聖地牙哥教士 vs (5)芝加哥小熊
📍(3)亞特蘭大勇士 vs (6)費城費城人
📍2026年9月30日 MLB外卡賽事（Game 1）的賽程表
📍2026美國職棒大聯盟賽季可以去哪裡看？
2026年大聯盟外卡賽4組對戰組合先發投手、戰力分析
⚾ 美國聯盟（AL）外卡對戰分析
▪️(4)紐約洋基 vs (5)波士頓紅襪
賽程（台灣時間）： 9月30日（三）08:00
轉播： NBC
G1先發投手： Cam Schlittler（洋基）vs Payton Tolle（紅襪）
焦點分析：基襪大戰再臨！洋基超強輪值對決紅襪機關槍打線
這將是棒球史上最經典的「基襪大戰」第六度在季後賽上演，也是兩隊連續兩年在外卡戰狹路相逢。去年洋基橫掃了紅襪，今年例行賽也以56勝30敗、得失分差+26的絕對優勢碾壓死對頭。
洋基擁有全聯盟最強大的投手群，由美聯賽揚獎大熱門Cam Schlittler領軍（防禦率1.95排全聯盟第2）；而紅襪打線則由重砲一壘手William Contreras與安打王Ceddanne Rafaela領銜。最大的變數在於洋基主砲Aaron Judge（小腿拉傷）能否趕在首戰歸隊。
📍對戰預測：紐約洋基勝出 洋基在例行賽對戰紅襪取得絕對優勢，且擁有美聯賽揚獎大熱門Cam Schlittler坐鎮首戰。儘管主砲Aaron Judge出賽成謎，但洋基坐擁全聯盟最強的投手輪值陣容與主場優勢，預期能靠著強大壓制力阻斷紅襪機關槍打線的攻勢，順利晉級。
▪️(3)休士頓太空人 vs (6)芝加哥白襪
賽程（台灣時間）： 9月30日（三）05:00
轉播： Peacock、NBCSN
G1先發投手： AJ Blubaugh（太空人）vs 未定（白襪預計採用牛棚車輪戰）
焦點分析：勝率五成闖季後賽！太空人重砲群迎戰白襪「30轟三劍客」
這是一組極具話題性的對決。太空人以81勝81敗的戰績，成為MLB史上首支勝率未達五成卻闖入季後賽的球隊；而白襪則是史上唯一在連續兩年吞下百敗後，奇蹟般殺入季後賽的隊伍。
白襪本季擁有三名30轟級別的重砲，包含日籍新星Munetaka Murakami（村上宗隆，35轟）；但太空人在例行賽對戰取得5勝2敗優勢，並由美聯MVP大熱門、打擊四冠王Yordan Alvarez坐鎮。太空人以全聯盟最多的226轟展現長打火力，白襪的投手群將面臨嚴峻考驗。
📍對戰預測：休士頓太空人勝出 雖然白襪擁有三名30轟重砲且本季上演大驚奇，但季後賽高度考驗球隊經驗與投手深度。太空人近年具備豐富的「10月棒球」作戰經驗，陣中更有美聯MVP大熱門Yordan Alvarez領軍。面對首戰採用牛棚車輪戰的白襪，太空人打線有望憑藉強大砲火突破防線。
⚾ 國家聯盟（NL）外卡對戰分析
▪️(4)聖地牙哥教士 vs (5)芝加哥小熊
賽程（台灣時間）： 9月30日（三）10:00
轉播： Peacock、NBCSN
G1先發投手： Michael King（教士）vs Matthew Boyd（小熊）
焦點分析：教士主場優勢！小熊「40-40」超級新星踢館
這是去年外卡戰的翻版，只是主客場互換。去年小熊在主場淘汰教士，但今年小熊在例行賽對戰取得5勝1敗壓倒性優勢（甚至包含一場23比3的大屠殺）。
小熊是全聯盟最會得分的球隊，擁有國聯MVP熱門人選、達成「40轟40盜」壯舉的Pete Crow-Armstrong。然而，教士在下半季打出全聯盟第二佳的戰績，且擁有Manny Machado與Fernando Tatis Jr.兩大巨星，加上Petco Park滿場黃色毛巾的主場氣勢，教士誓言在主場報一箭之仇。
📍對戰預測：聖地牙哥教士勝出 小熊在例行賽對戰取得5勝1敗優勢，且打擊數據傲視全聯盟。然而，教士在明星賽後打出43勝23敗的極佳狀態，Michael King與牛棚的發揮也極為穩定。在滿場球迷的主場威壓下，Manny Machado與Fernando Tatis Jr.的巨星價值將在關鍵時刻顯現，看好教士能在激戰中復仇成功。
▪️(3)亞特蘭大勇士 vs (6)費城費城人
賽程（台灣時間）： 9月30日（三）02:00
轉播： NBC
G1先發投手： Chris Sale（勇士）vs Jesus Luzardo（費城人）
焦點分析：同區死敵內戰！勇士王牌Sale強碰費城人三振大隊
國聯東區的內戰！勇士在例行賽取得9勝4敗優勢，帶著對戰4連勝的氣勢進入外卡。勇士陣容完整，由國聯賽揚獎熱門Chris Sale（防禦率2.16）領軍，打線則有Matt Olson與Michael Harris II。
費城人雖然在季末遭遇大低潮，驚險搶下最後一張外卡，但這支連續五年打進季後賽的強權絕對不容小覷。費城人擁有轟出45發全壘打的Kyle Schwarber，且他們的先發投手群以970次三振傲視全聯盟。首戰費城人預計派出Jesus Luzardo擔任「假先發（Opener）」，試圖用牛棚戰略壓制勇士打線。
📍對戰預測：亞特蘭大勇士勝出 費城人季末狀態極度不穩，反觀勇士擁有對戰優勢（9勝4敗）。首戰最大的關鍵在於勇士王牌Chris Sale，他本季對戰費城人未嚐敗績且防禦率極低，具備強大的宰制力。即便費城人派出Jesus Luzardo伺機突圍，勇士仍能靠著王牌投手的穩定發揮與主場氣勢搶下晉級門票。
▲MLB外卡戰、季後賽對戰圖表。（圖／取自MLB X）
2026年9月30日 MLB外卡賽事（Game 1）的賽程表
2026美國職棒大聯盟賽季可以去哪裡看？
📍華視（CTS）：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。
📍緯來體育台：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。
📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，部分週末賽事提供LIVE直播。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD收看，提供多場MLB賽事。
📍Hami Video／ELTA.tv：可使用手機、平板與電腦收看，MAX頻道提供更多場次。
📍Apple TV+：播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball）。
📍MLB.TV：MLB官方付費串流平台，可觀看全聯盟賽事。
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📍2026年大聯盟外卡賽4組對戰組合先發投手、戰力分析
📍(4)紐約洋基 vs (5)波士頓紅襪
📍(3)休士頓太空人 vs (6)芝加哥白襪
📍(4)聖地牙哥教士 vs (5)芝加哥小熊
📍(3)亞特蘭大勇士 vs (6)費城費城人
📍2026年9月30日 MLB外卡賽事（Game 1）的賽程表
📍2026美國職棒大聯盟賽季可以去哪裡看？
2026年大聯盟外卡賽4組對戰組合先發投手、戰力分析
⚾ 美國聯盟（AL）外卡對戰分析
▪️(4)紐約洋基 vs (5)波士頓紅襪
賽程（台灣時間）： 9月30日（三）08:00
轉播： NBC
G1先發投手： Cam Schlittler（洋基）vs Payton Tolle（紅襪）
焦點分析：基襪大戰再臨！洋基超強輪值對決紅襪機關槍打線
這將是棒球史上最經典的「基襪大戰」第六度在季後賽上演，也是兩隊連續兩年在外卡戰狹路相逢。去年洋基橫掃了紅襪，今年例行賽也以56勝30敗、得失分差+26的絕對優勢碾壓死對頭。
洋基擁有全聯盟最強大的投手群，由美聯賽揚獎大熱門Cam Schlittler領軍（防禦率1.95排全聯盟第2）；而紅襪打線則由重砲一壘手William Contreras與安打王Ceddanne Rafaela領銜。最大的變數在於洋基主砲Aaron Judge（小腿拉傷）能否趕在首戰歸隊。
|球隊
|G1先發投手
|戰績
|防禦率（ERA）
|備註
|休士頓太空人
|AJ Blubaugh
|8勝4敗
|3.16
|生涯出賽11場（3場先發）
|芝加哥白襪
|未定（牛棚車輪戰）
|未提供
|未提供
|總教練預告將採用牛棚戰略
賽程（台灣時間）： 9月30日（三）05:00
轉播： Peacock、NBCSN
G1先發投手： AJ Blubaugh（太空人）vs 未定（白襪預計採用牛棚車輪戰）
焦點分析：勝率五成闖季後賽！太空人重砲群迎戰白襪「30轟三劍客」
這是一組極具話題性的對決。太空人以81勝81敗的戰績，成為MLB史上首支勝率未達五成卻闖入季後賽的球隊；而白襪則是史上唯一在連續兩年吞下百敗後，奇蹟般殺入季後賽的隊伍。
白襪本季擁有三名30轟級別的重砲，包含日籍新星Munetaka Murakami（村上宗隆，35轟）；但太空人在例行賽對戰取得5勝2敗優勢，並由美聯MVP大熱門、打擊四冠王Yordan Alvarez坐鎮。太空人以全聯盟最多的226轟展現長打火力，白襪的投手群將面臨嚴峻考驗。
|球隊
|G1先發投手
|戰績
|防禦率（ERA）
|備註
|休士頓太空人
|AJ Blubaugh
|8勝4敗
|3.16
|生涯出賽11場（3場先發）
|芝加哥白襪
|未定（牛棚車輪戰）
|未提供
|未提供
|總教練預告將採用牛棚戰略
▪️(4)聖地牙哥教士 vs (5)芝加哥小熊
賽程（台灣時間）： 9月30日（三）10:00
轉播： Peacock、NBCSN
G1先發投手： Michael King（教士）vs Matthew Boyd（小熊）
焦點分析：教士主場優勢！小熊「40-40」超級新星踢館
這是去年外卡戰的翻版，只是主客場互換。去年小熊在主場淘汰教士，但今年小熊在例行賽對戰取得5勝1敗壓倒性優勢（甚至包含一場23比3的大屠殺）。
小熊是全聯盟最會得分的球隊，擁有國聯MVP熱門人選、達成「40轟40盜」壯舉的Pete Crow-Armstrong。然而，教士在下半季打出全聯盟第二佳的戰績，且擁有Manny Machado與Fernando Tatis Jr.兩大巨星，加上Petco Park滿場黃色毛巾的主場氣勢，教士誓言在主場報一箭之仇。
|球隊
|G1先發投手
|戰績
|防禦率（ERA）
|備註
|聖地牙哥教士
|Michael King
|12勝10敗
|3.21
|教士下半季輪值核心
|芝加哥小熊
|Matthew Boyd
|10勝5敗
|3.91
|小熊倚重之左投
轉播： NBC
G1先發投手： Chris Sale（勇士）vs Jesus Luzardo（費城人）
焦點分析：同區死敵內戰！勇士王牌Sale強碰費城人三振大隊
國聯東區的內戰！勇士在例行賽取得9勝4敗優勢，帶著對戰4連勝的氣勢進入外卡。勇士陣容完整，由國聯賽揚獎熱門Chris Sale（防禦率2.16）領軍，打線則有Matt Olson與Michael Harris II。
費城人雖然在季末遭遇大低潮，驚險搶下最後一張外卡，但這支連續五年打進季後賽的強權絕對不容小覷。費城人擁有轟出45發全壘打的Kyle Schwarber，且他們的先發投手群以970次三振傲視全聯盟。首戰費城人預計派出Jesus Luzardo擔任「假先發（Opener）」，試圖用牛棚戰略壓制勇士打線。
|球隊
|G1先發投手
|戰績
|防禦率（ERA）
|備註
|亞特蘭大勇士
|Chris Sale
|14勝9敗
|2.16
|對戰費城人4勝0敗（防禦率2.08）
|費城費城人
|Jesus Luzardo
|14勝5敗
|2.86
|預計擔任假先發（曾對勇士投出完封）
▲MLB外卡戰、季後賽對戰圖表。（圖／取自MLB X）
2026年9月30日 MLB外卡賽事（Game 1）的賽程表
|聯盟賽事
|對戰組合
|台灣時間
|電視轉播
|雙方先發投手
|最低票價
|賠率資訊（主隊）
|國聯外卡
|費城費城人 @ 亞特蘭大勇士
|02:00
|NBC
|Jesus Luzardo vs Chris Sale
|$25
|
讓分：ATL -205
大小分：6.5
|美聯外卡
|芝加哥白襪 @ 休士頓太空人
|05:00
|Peacock, NBCSN
|Hagen Smith vs AJ Blubaugh
|$31
|
讓分：HOU -123
大小分：8
|美聯外卡
|波士頓紅襪 @ 紐約洋基
|08:00
|NBC
|Payton Tolle vs Cam Schlittler
|$131
|
讓分：NYY -145
大小分：6.5
|國聯外卡
|芝加哥小熊 @ 聖地牙哥教士
|10:00
|Peacock, NBCSN
|Matthew Boyd vs Michael King
|$102
|
讓分：SD -126
大小分：7
📍華視（CTS）：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。
📍緯來體育台：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。
📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，部分週末賽事提供LIVE直播。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD收看，提供多場MLB賽事。
📍Hami Video／ELTA.tv：可使用手機、平板與電腦收看，MAX頻道提供更多場次。
📍Apple TV+：播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball）。
📍MLB.TV：MLB官方付費串流平台，可觀看全聯盟賽事。