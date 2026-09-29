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▲花蓮縣萬榮鄉9月18日發放「每人現金5000元」振興經濟禮金，申請領取懶人包一覽。（圖／翻攝自花蓮縣萬榮鄉公所FB）

地方加碼振興金領取倒數！花蓮縣萬榮鄉每人發放5,000元現金，第二階段移師鄉公所辦理，即將於9月30日截止，只剩下今明最後兩天。提醒符合資格的鄉親或新生兒家長，務必把握 09:00 至 12:00 及 13:00 至 16:00的每日受理時間，備妥相關證件前往辦理，逾期未領取者將視同放棄！萬榮鄉振興經濟禮金每人發放 5,000 元現金，採一次性領取，逾期未領視同放棄。資格限制為 2026 年 5 月 26 日（含）前設籍萬榮鄉且發放當日仍設籍者；若為 2026 年 9 月 30 日（含）前出生並完成戶籍登記之新生兒，同樣具備領取資格。萬榮鄉領取作業分為兩階段，首階段各村定點發放已告一段落。第二階段移至萬榮鄉公所三樓（鄉民代表會）辦理，申辦時間至 9 月 30 日止，每日受理時間為 09:00 至 12:00 及 13:00 至 16:00。扣除週末假日後僅剩最後 2 個工作天，鄉公所提醒民眾務必留意中午 1 小時休息時間，切勿白跑一趟。萬榮鄉公所提醒，發放名單均嚴格依據戶籍登記審查。若有符合資格但未列名冊者，請於 9 月 30 日前檢附「個人詳細記事戶籍謄本」至公所辦理補發。申領證件方面，本人親領需攜帶身分證正本、印章與領取通知單；若由非同戶親屬代領，則須備妥委託書、雙方身分證件、印章、通知單及村長證明書，建議提前辦妥初審以利現場快速領取。此外，花蓮縣光復鄉每人 1 萬元的振興禮金採分村匯款，前兩波包含大平、大馬、大全、大興、大同、大進、大安與大華等 8 村均已陸續完成撥款。至於其餘尚未發放之村里，公所目前仍持續進行審核與相關作業中，請鄉親耐心等候並留意後續官方公告。