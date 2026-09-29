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盧秀燕喊話賴政府、立院 「檯面下」訊息攸關軍購國安

美國駐中大使龐德偉27日透露，美國總統川普日前在白宮接待中國國家主席習近平時，曾問習「要不要買一些」美國武器，引發國際關注；川普否認曾提出這項詢問，並稱雙方「沒有討論這件事」，美國國務院也澄清，美國法律禁止對中國軍售。對此，台中市長盧秀燕今（29）日表示，關注國家安全的人，更在意川習會「under the table（檯面下）」的部分，這與台灣的軍購、國家安全及國防都有關，賴政府與立法院都應該重視這項訊息。盧秀燕今天列席台中市議會前受訪表示，川習會雖然已結束，雙方也公布許多協議，但對於關注國家安全及國際外交的人來說，更在意的是沒公布的部分，也就是「under the table」的內容。她認為，這些檯面下的互動與訊息，涉及台灣國防安全，值得政府持續關注。盧秀燕進一步指出，美國國務卿盧比歐日前曾提到，美方自己也在戰爭，因此武器庫存不足、沒有辦法提供台灣武器；但另一方面，龐德偉卻透露，川普在川習會期間曾詢問習近平是否想購買美國武器。她認為，這樣的訊息值得台灣政府深入了解。盧秀燕表示，如果這是美國的策略，一方面告訴台灣武器不夠、無法提供，另一方面卻傳出美國總統向習近平、向中國推銷武器，「我覺得賴政府要非常重視這樣的訊息，立法院也應該重視這樣的訊息」，因為這不只是川習兩人的對話，更牽涉台灣國家軍購、國家安全與國防，台灣有必要掌握川習會檯面下的相關訊息。