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門診微創手術「只需半小時」 醫：眼睛出現4症狀快就醫

一名74歲婦人突然發現右眼外側視野一片黑，短短2天內，黑影逐漸往視野中央移動，幾乎完全看不見。經前往眼科就診後，透過微創手術。醫師建議，每年追蹤視網膜，出現4種症狀可能是視網膜出血或剝離的警訊，應盡速前往眼科檢查。中國醫藥大學新竹附設醫院眼科醫師邱瓊儀提到，個案被診斷為右眼外上側視網膜有大片出血及視網膜下積液，而當時最擔心的是「出血」及「剝離」持續往中央黃斑部蔓延，影響中心視力，因此立即安排手術，透過微創手術控制病情。邱瓊儀指出，透過「玻璃體切除微創手術」，只需半小時且在局部麻醉下進行，多數患者可採「門診」方式治療。術後患者持續規律回診追蹤，原本的出血已經消退，也沒有再發生視網膜剝離。邱瓊儀說，視網膜退化及出血與年齡有關，高血糖、高血壓、高血脂等「三高」也可能增加眼底血管病變風險。平時應控制三高、定期眼科追蹤，並維持良好生活習慣，葉黃素則可作為黃斑部保養的營養補充。應每年追蹤視網膜，當飛蚊症突然大量增加，或出現視野缺損、黑影逐漸擴大、視力突然模糊等症狀，邱瓊儀表示，可能是視網膜裂孔、出血甚至剝離的警訊，應儘速至眼科檢查，把握治療時機，避免延誤造成視力永久受損。