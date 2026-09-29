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高雄火鍋店訂位爆糾紛！客人打電話3度遭嗆「家裡死人」

店家道歉了！補償包場「73席親友免費吃」又被罵爆

▲店家提出73席包場免費招待，被網友們紛紛罵爆，原PO則表示已無法安心到店用餐。（圖／翻攝自Threads）

高雄橋頭一間火鍋店近日爆發訂位風波，一名網友趁中秋連假前往橋頭糖廠附近遊玩，原本想先致電詢問訂位或現場候位，沒想到電話接通後，自己甚至還沒開口，就連續3次遭店員出言辱罵「你家死人」，第三通更特別錄影存證。事件曝光後引發討論，店家出面道歉坦承員工言詞不當，同時提出10月2日晚間包下全店73個座位招待原PO及親友，不過該補償方案又被網友們罵爆，當事人也表示經歷此事後，已無法安心到店用餐。原PO在Threads發文表示，中秋連假期間原本規劃帶家人到橋頭糖廠一帶遊玩，也打算順道到該火鍋店用餐，因此事前致電詢問是否能訂位或現場候位。沒想到第一通電話接起後，他甚至還沒來得及說明來意，店員就直接喊「哩洗咧靠杯膩」，旁邊還傳來訕笑聲，讓他一度以為自己是不是打錯電話。由於家人也覺得莫名其妙，原PO重新確認店家電話後再打第2通，結果仍未開口，就遭店員嗆「拎刀西郎膩？（你家死人嗎？）」隨即掛斷電話。直到第3次撥打時，他才在家人要求下全程錄影，沒想到電話接通後依舊沒有詢問的機會，店員直接說「在哭是不是啊？家裡死人？」之後迅速掛掉電話。原PO強調，自己從頭到尾沒有和店員爭吵，也沒有講任何不禮貌的話。前兩通電話沒有錄影，是因為第一次以為可能只是員工在打鬧，第二次則懷疑是不是自己聽錯，直到第三通仍發生相同情況，才決定留下影像證明。他表示，可以理解中秋連假期間店家可能客滿、工作繁忙，甚至沒有辦法接聽電話，但若無法提供訂位服務，也可以直接向顧客說明，實在無法接受自己一句話都還沒講，就先遭到言語羞辱。事件在網路上引發討論後，店家出面說明，表示事發當日上午11時營業前後，就陸續接到多通「未顯示號碼」來電，一路持續到下午，員工估計約有10通，因此當原PO使用隱藏號碼致電時，接電話的員工誤以為又是惡作劇電話。店家表示，目前已聯繫中華電信調取相關通聯紀錄，預計約10個工作天才能取得結果。不過業者也強調，遭到隱藏號碼騷擾「並不是員工口出穢言的辯解」，經檢討後認為根本問題在於「是我們的員工訓練不足」，才會讓員工說出「極度汙辱性的字眼」。針對外界質疑，店家表示將直接開除涉事員工，同時重新檢視其他員工的基本禮儀與應對訓練，未來也會更加嚴格執行面試及教育訓練，希望避免類似事件再發生。為了表達歉意，店家進一步提出補償方案，邀請原PO及親友在10月2日晚間6時至10時到店用餐，當天將暫停接待其他客人，由全體員工專心服務原PO一行人。店家表示，店內共有73個座位，原PO可以邀請親朋好友一起前來，當天「所有消費皆由我們招待」。如果10月2日無法配合，也可以另外協調適合的日期，並希望原PO能再給店家一次機會。不過，店家提出的包場方案又被網友們罵爆，「誰敢去啊…會不會被報復都不知道裡面加料都不清楚勒」、「不私訊，直接公開，還指定時間 強調不接其他客人、73個座位超情勒，這到底誰會想要去」、「這什麼鴻門宴，就跟你說來不及了啦嘻嘻，把人交出來道歉還比較實在」。面對店家提出的補償，原PO也做出回應，表示「關於店家提出要包場招待的部分，經歷這次事件後，我們心理上已經沒有辦法安心到店用餐，也對於食安及人身安全有所疑慮。」原PO也質疑，直到目前為止，店家是否真正理解他們為何感到生氣，以及為何口出惡言的涉事員工至今沒有親自出面說明或道歉。對他而言，問題並不只是一次電話誤會，而是自己在完全沒有開口的情況下，接連3次遭到不當言語對待，因此即使店家提出免費包場，也無法因此消除疑慮。