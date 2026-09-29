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▲Apple釋出iOS 27.0.1更新，官方說明確認已修正iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max在Face ID驗證失敗時可能意外重新啟動，以及特定拍攝條件下照片出現異常色彩等問題。（圖／手機截圖）

相機拍照出現色塊也修正 特定2倍焦段中招

蘋果iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max開賣後，部分用戶陸續回報Face ID出現異常，只要臉部辨識失敗，手機就可能突然卡住、無法操作，嚴重甚至直接重新開機。蘋果先前已證實將透過軟體更新解決，修正版來了，Apple釋出iOS 27.0.1，除了修好Face ID死當問題，還一併解決相機拍照出現異常色塊，以及同時開啟通知中心、控制中心可能導致螢幕觸控失效等Bug。iPhone 18 Pro系列上市後，Face ID問題很快成為首波災情之一，部分iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max用戶發現，在使用Face ID解鎖App或進行身分驗證時，如果系統沒有成功辨識臉部，手機可能先失去觸控反應，接著直接重新啟動；也有用戶碰到Face ID無法使用等異常訊息。Apple推出iOS 27.0.1，官方版本說明直接點名，已修正「iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max在Face ID驗證失敗時，可能意外重新啟動」的問題。若近期曾碰到Face ID卡住、手機無預警重新開機，建議優先升級。除了Face ID之外，iOS 27.0.1也修正iPhone 18 Pro系列相機Bug。Apple指出，少部分iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max在特定光線環境下，使用2倍焦段、f/1.48光圈拍攝照片時，畫面可能出現異常色彩或色塊，透過升級iOS 27.0.1可進行修復。此外，iOS 27先前存在一項觸控問題，當使用者同時開啟「通知中心」以及「控制中心」時，特定情況下可能造成觸控螢幕失去反應，iOS 27.0.1也已將這項問題修正。