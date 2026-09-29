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中華射箭代表隊在反曲弓男子個人賽事傳出捷報。在總教練廖健男帶領下，男子好手湯智鈞與鄭祥輝在淘汰賽中發揮穩健，首輪皆順利過關，不過鄭祥輝在16強賽出局，僅湯智鈞最終闖進到8強。湯智鈞在交手馬來西亞選手鍾睿維（Chong Evan Rich Qi Wei）的比賽中上演逆轉勝。首局湯智鈞以27：28微幅落後，但他迅速調整狀態，第2局以27：24扳平戰局。隨後湯智鈞在第3局與第4局連續繳出29分的高水準表現，連拿4個積點，最終以積點6：2強勢奪勝晉級。鄭祥輝在對戰蒙古選手巴特巴亞爾（Batbayar Buyantushig）時表現亮眼，開賽手感火燙，前兩局分別飆出29分與30分滿分，取得積點4：0絕對領先。儘管第3局雙方以28：28戰平、第4局以27：30遭對手拿下，但鄭祥輝在關鍵第5局頂住壓力，連續射出兩支滿分箭，單局再繳29分，最終以積點7：3順利過關。而在另一場對決印度好手博馬德瓦拉（Bommadevara Dhiraj）的賽事中，鄭祥輝雖四局皆射出27分以上的穩定成績，並在第2局成功拿下積點，但對手攻勢更為凌厲，最終鄭祥輝以積點2：6惜敗。本次射箭反曲弓代表隊由總教練廖健男領軍，教練團包含郭振維、徐梓益及劉展明。參賽名單除了男子選手湯智鈞、鄭祥輝與林子翔外，女子選手則有風佑築、李彩綺與許芯慈，全隊將持續在賽場上全力拚搏爭取佳績。