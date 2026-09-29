中信兄弟啦啦隊PS女孩汶汶（本名王敬汶）今年6月在一場私人拍攝活動時遭狂粉持刀攻擊，造成脖頸割傷，當場送醫治療並停工休養。昨（28）日汶汶重返球場替中信兄弟應援，賽後她提及這段時間的心情，忍不住淚崩說：「我會一步一步回歸本來的生活。」感謝大家的關心，堅強模樣讓一旁的隊友們全聽哭。

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汶汶遭砍傷休養3個月復出　吐堅強心聲隊友全哭了

汶汶經過3個月的休養，昨日重返球場應援，只見她的脖子上還貼著人工貼布，但仍在場邊賣力熱舞，相當敬業。復出首場就贏得勝利，汶汶賽後問說：「今天作為我的復出首場，然後我們就可以贏下勝利，大家開心嗎？」

經歷重大意外後，汶汶也透露這段時間的心情，忍不住哽咽說：「這三個月經歷很多，我花了很多時間休息、調適自己的心情，今天真的很開心可以見到大家。」汶汶表示不管是在網路上，還是見面時的關心，她都有收到，直呼：「很謝謝大家。」

挺過陰霾　汶汶喊：我會一步一步回歸生活

汶汶露出甜美笑容堅強表示，「我會慢慢地、一步一步回歸本來的生活，希望大家注意安全。」也期盼大家可以繼續幫中信兄弟加油。看著汶汶努力重返球場，一旁的隊友們也都忍不住落淚。而當時在案發現場阻止嫌犯攻擊汶汶的球迷，昨日也到現場觀賽，球隊也特別公開感謝他們的勇敢。

回顧整起事件，汶汶6月在參加私人棚拍活動時，突然遭到一名52歲許姓瘋狂男粉絲持水果刀割喉襲擊，導致頸部劃傷，所幸在棚拍現場的攝影同好及相關工作人員第一時間出手相救、壓制嫌犯並緊急將汶汶送醫搶救，她才成功脫離生命危險。案件目前仍在偵辦或審判程序中，而網友也起底，許男有高達26次的前科，且曾經因為強迫症等身心狀況多次獲免刑。

資料來源：中信兄弟YT


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王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...