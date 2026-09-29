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國民黨團總召傅崐萁在中秋假期間拋出震撼彈，表示新會期優先法案要推普發現金2萬元，他今（29）日再表示，今年經濟成長率約有12%，明年會是國家稅收超收最爆發的一年，可能超過2兆，「我想明年的超收（普發現金）可能不會低於2萬元」，但要等實際數字後再向人民報告。傅崐萁說要感恩「前人種樹，後人乘涼」，前總統蔣經國創辦了台積電以後，在全世界 AI 大爆發的今天，台灣這個世界上最著名的科技島，我們上游、中游、下游的整個科技產業鏈，是全世界最完整的、最需要的，AI 大爆發後，相關零組件、產品都呈現倍數成長，價格飛揚造成國家全面的大幅稅收超收，吸引了大幅的外資進到台灣來，到今年 8 月底超收了 6,700 億台幣，預計在今年底會超過1兆台幣的超稅收超收。傅崐萁說，還稅於民已經是中華民國必須長遠推動的相關事務，畢竟百工百業在 AI 大爆發的今天，去整個國家旅遊，出入國逆差高達 900 萬人次，消費逆差是 7,000 億台幣，今年上半年更是逆差超過 500 萬人次，預估今年全年人次會逆差超過 1,000 萬人，逆消費可能高達 9,000 億台幣，整個社會國家發展，呈現一個不對稱的奇怪現象，物價不斷的上漲，貧富差距全數不斷的加大，所以科技發展成熟的果實，應該要分享全國國人。傅崐萁表示，去年國家超收 5,283 億，其中大概 40% 多左右還稅於民，所以是 2,300 億，而今年的超收超過 1 兆台幣，以 40%來算，大概全民普發 2 萬元大概 4,000 多億，這是來自人民口袋，既然國家計劃，今年整體的支出超收的部分就應該要還稅於民。傅崐萁指出，即便是行政院提出史上最高的追加預算 6,000 億元也不相扞格，一樣會有 4,000 多億可以還稅於，也不需要舉債，就是把今年超收還稅於全國人民，並擴大內需，讓百工百業能夠得到喘息的機會。傅崐萁另道，總統賴清德說今年超收明年普發，在邏輯上似乎是有待商榷，畢竟去年超收去年發，今年超收本來就應該今年還稅於民，更重要的是，今年的經濟成長率大概有將近 12 %。所以明年是國家超收最大爆發的一年，明年的超收稅收可能超過 2 兆台幣。傅崐萁認為，明年要普發多少錢？由明年8月底超收的情況會正式推出，來讓全民能夠一起來分享國家 AI 經濟、科技成長的果實，今年超收就是要普發2萬，明年超收，「我想明年的超收可能不會低於 2 萬元」，但要等實際數字發生後再跟全國人民報告，所以國民黨優先的民生法案，就是國家超收稅收還稅於民，不能給行政院空白授權，人民的錢必須還給人民。