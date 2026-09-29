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美國職棒大聯盟（MLB）季後賽首輪外卡系列賽今（29）日火熱開戰，國聯重頭戲由芝加哥小熊隊作客聖地牙哥教士隊。這也是兩隊連續第二年在國聯外卡賽狹路相逢。雖然小熊隊去年在主場以2：1淘汰教士晉級，且本季例行賽對戰取得5勝1敗的壓倒性優勢，但今年戰場移師教士主場，各大賭盤依然稍微更看好教士，預期這將是一場打擊大軍對決鐵牛棚的「矛盾大對決」。小熊與教士連兩年在10月季後賽首輪強碰，去年小熊在自家主場瑞格利球場（Wrigley Field）鏖戰3場險勝晉級；今年教士隊搶下主場優勢，誓言要在自家球迷面前復仇雪恥。根據DraftKings最新開出的系列賽賠率，教士隊勝出賠率為-120（投注10美元可拿回18.33美元），小熊隊則為+100（投注10美元可獲20美元）。最被看好的系列賽正確比分是教士以2：1險勝（+245），其次為教士2：0直落二（+260）。首戰賠率方面，《Betway Insider》專家Mark Keast指出教士隊不讓分賠率為-125，堪稱開出最划算的熱門選擇；大小分則落在7至7.5分之間，預測第一戰將會是一場低分、膠著的投手戰。除了兩隊近況，傷兵名單也是影響戰局的關鍵因素。教士隊首戰將派出右投金恩（Michael King）掛帥先發，他今年例行賽繳出12勝10敗、防禦率 3.21、159次三振、WHIP 1.18的成績，但先發輪值中的邁茲（Casey Mize）與瑪斯葛洛夫（Joe Musgrove）皆躺在傷兵名單，指定打擊安杜哈爾（Miguel Andujar）也因手腕傷勢缺陣。小熊隊首戰先發則尚未正式確定，且投手陣容同樣傷兵眾多，卡布雷拉（Edward Cabrera）因家庭急事請假，史提爾（Justin Steele）長期缺陣，高斯曼（Kevin Gausman）也因肩膀痠痛列入每日觀察名單。所幸先前因遭界外球擊中導致左臉頰骨折的主力打者布格曼（Alex Bregman）近期已傷癒復出，為打線及時注入強心針。儘管賭盤稍微偏向教士，但小熊隊本季的對戰優勢很大。兩隊本季交手6場，小熊豪取5勝1敗，包括4月作客教士拿下2勝1敗，以及6月底在主場達成3連戰橫掃，甚至在系列賽尾聲打出23：3的驚人狂勝。此外，小熊隊陣中擁有本季MVP大熱門「PCA」克勞-阿姆斯特朗（Pete Crow-Armstrong）。他本季達成「40轟40盜」的壯舉，且以45轟拿下全壘打王。在強打帶領下，小熊隊本季打線稱霸大聯盟，團隊得分（850分）、打點（804分）、保送數（674次）、長打率（.428）與 OPS（.767）全數高居MLB第一，總全壘打數（220轟）也高居第三，堪稱聯盟最危險的進攻部隊。面對小熊隊的猛烈火力，教士隊最大的反制武器則是明星賽後的火燙手感與強悍牛棚。自7月24日以來，教士隊繳出全大聯盟最佳戰績，明星賽後狂攬43勝23敗，近10場更豪取8勝，是目前全大聯盟狀況最火熱的球隊之一。除了看板巨星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）發揮穩定外，兩隊勝負的最終關鍵可能落在「牛棚戰力」。教士隊擁有穩定且陣容豪華的後援投手群，包含明星賽終結者米勒（Mason Miller）、摩瑞洪（Adrian Morejon）、松井裕樹與羅德里奎茲（Bradgley Rodriguez）。反觀小熊隊本季牛棚持續呈現不穩定的致命弱點，若小熊打線無法在比賽前段儘早突破教士先發、建立大幅領先，一旦比賽拖入後段牛棚比拚，教士隊將握有極大的勝算。