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黃冠穎轉戰新北 鄭照新：北中議題聯合作戰

台中市新聞局主任秘書黃冠穎傳將轉戰新北，支援國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室打選戰，台中市長盧秀燕今（29）日證實此事。盧秀燕表示，新北市選情非常激烈，過去台中遇到困難時，也曾向其他縣市借將，「人才互相幫忙本來就應該的」。副市長鄭照新則透露，黃冠穎是他擔任高雄市新聞局長時期的秘書，這次商議支援新北，將形成「北中議題聯合作戰」。盧秀燕今天列席台中市議會前受訪，媒體詢問中市府幕僚轉往李四川競選辦公室服務，是否因新北選情太過緊繃？盧秀燕直言「確實是！」她表示，新北市選情非常激烈，隨著投票日越來越近，「當有人要借將的話，我們會幫忙。」她也說，過去台中遇到困難時，同樣曾向其他縣市借將，「人才互相幫忙本來就應該的」，因此這次對於新北的需求，台中也願意提供支援。黃冠穎為世新大學新聞系、法律系雙主修畢業，目前就讀台大政治系碩士在職專班，歷任報社記者、高雄市政府新聞局專員、韓國瑜總統競選總部發言人室特助，是鄭照新5年前進入台中市政府擔任新聞局長時，唯一帶進市府的幕僚，從科員一路歷練至新聞局主任秘書。鄭照新今天透露，黃冠穎過去是他擔任高雄市新聞局長時期的秘書，後來隨他轉戰台中，因工作表現受到盧秀燕器重，成為市府處理新聞議題的重要幕僚。如今黃冠穎將支援李四川新北市長選戰，鄭照新表示，未來台中、新北之間將形成「北中議題聯合作戰」，也讓這場跨縣市的「借將」行動增添政治話題。