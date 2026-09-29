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「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在NBA 2025-26賽季的媒體日上接受了快問快答，精闢點評費城76人的新隊友們，並霸氣直言自己在全新陣容中的角色將會是一把「瑞士刀」。而對於幾位隊友的評價，他稱恩比德（Joel Embiid）是野獸、馬克西（Tyrese Maxey）是閃電、布朗（Jaylen Brown）是「充滿鬥志」，艾吉康（VJ Edgecombe則是明日之星。在面對記者的快問快答環節中，當被問及對幾位隊友的第一印象時，詹姆斯給出了簡潔有力的單字評價。對於當家中鋒恩比德，他稱之為「野獸（Beast）」；提到後衛馬克西，他形容如「閃電（Lightning）」般神速；對於備受期待的新秀艾吉康），他則看好是未來的「明日之星（Star）」。而當記者問到在這星光熠熠的陣容中，自己的角色定位是什麼時，詹姆斯自信地回答：「瑞士刀（Swiss Army knife）。」其中，詹姆斯對前波士頓塞爾提克球星布朗的評價特別引人注目。他用「充滿鬥志（Motivated）」來形容這位新隊友。考慮到布朗在過去12個月裡所經歷的種種波折，詹姆斯的回答相當耐人尋味。布朗剛繳出生涯最佳的一個賽季。在帶領塞爾提克拿下56勝的球季中，他作為球隊第一進攻選擇，場均繳出創生涯新高的28.7分、6.9籃板與5.1助攻。他不僅生涯第5次入選全明星賽，第2次入選年度最佳陣容，更在MVP票選中高居第6名。然而在這個休賽季，塞爾提克卻將數據亮眼的布朗交易至76人，換來喬治（Paul George）、2個首輪籤與2個二輪籤。不僅如此，布朗還必須面對外界的嚴厲批評，包含被某位數據分析師直指為球隊中僅排第7好的球員，甚至被聯盟中的兩位人士形容為「毒瘤」。早在媒體日之前，詹姆斯就曾在自己的Podcast節目中為布朗發聲，解釋為何他認為布朗被外界「誤解」了。儘管詹姆斯和布朗目前還沒有太多相處時間，但詹姆斯顯然已經看出，布朗將帶著滿滿的動力來迎接2026-27賽季，準備在場上向所有質疑他的人證明自己。