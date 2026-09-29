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蔣萬安自毀人設？作家酸：連甘蔗都處理不好，還能做何大事

民進黨台北市長參選人沈伯洋、台北市長蔣萬安26日先後出席中山區中庄仔福德宮活動，2人皆獲贈象徵祝福的甘蔗；孰料，時隔兩日卻爆出，蔣萬安的甘蔗被隨意棄置在廟旁，里民撿回後送返廟方，蔣萬安團隊隨後派人取回並緊急致歉。事件曝光立刻引發熱議，作家趙曉慧狠酸「不裝了」，是嫌票太多了嗎？恐因此流失中間選民、宮廟組織、本土長輩票。趙曉慧表示，這對蔣萬安來說簡直是一場公關災難，更狠狠拆穿他做人虛偽的真面目，把廟方拜過神明的獻禮「丟在路邊」被撿回，這在民俗禮數與政治倫理上都是大忌，不僅「目中無人」更是「目中無神」。她提到，政治人物跑行程收到民眾或宮廟贈送的菜頭、蒜頭、甘蔗等吉祥禮品，隨行助理與秘書的基本SOP，必定是立刻接過，妥善收進車後廂帶走。趙曉慧續指，哪怕現場因為被酸而感到尷尬或不爽，蔣萬安想把拜過神明的甘蔗丟掉，好歹也是帶回去丟，怎麼會是直接丟在廟邊路旁？這代表蔣萬安與幕僚在離開現場那一刻，就決定「不裝了」，連最後一絲情面也不要了。蔣萬安長期營造溫和、有禮貌、受過良好教育的形象，但這件事直接擊碎了他的人設包裝。「對比蔣萬安，沈伯洋拿到甘蔗之後，恭恭敬敬帶回競選總部辦公室供起來。」趙曉慧強調，這一個鮮明的對照組，誰是真心誠意的、誰是傲慢虛偽的，選民自然會看在眼裡。蔣萬安是嫌票太多了嗎？民調跟沈伯洋差距僅1.2個百分點也沒在怕的嗎？這次亂丟甘蔗事件，恐怕會讓他流失「中間選民」、「宮廟組織」、「本土長輩票」。最後，趙曉慧更狠嗆，亂丟甘蔗事件曝光之後，蔣萬安與藍營立即啟動危機處理，先歸咎於這是幕僚的疏忽，蔣萬安也親自致電林春裕表達歉意，而藍營側翼則是將輿論導向這是綠營炒作的泥巴戰。但傷害已經造成，這不僅無法止血，反而更坐實蔣萬安從上到下缺乏細節執行力，連一根甘蔗都處理不好，蔣萬安還能做什麼大事呢？