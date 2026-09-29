從秋季一路玩到夏季！雄獅旅遊攜手長榮航空推出限量優惠，曼谷、沖繩等指定航點買一送一，東京、首爾及釜山來回機票5,888元等冬季、寒假旅遊機票優惠；台灣虎航則宣布10月1日起開賣明年夏季航班，尊榮虎及TeamMax訂閱者可優先搶購，包含首爾單程1199元等優惠。
雄獅X長榮航空 明早搶曼谷、沖繩買一送一
雄獅旅遊觀察，東南亞因冬季氣溫適中，成為旅客短假期避冬的熱門選擇；3月中下旬則有東京、首爾及釜山的櫻花季開跑；而西雅圖、舊金山等美西城市，適合寒假家庭多天數旅遊。
雄獅旅遊攜手長榮航空，自9月30日至10月8日平日上午10時，推出曼谷、河內、吉隆坡、香港及沖繩等航點「買一送一」機票；上午11時則有「一口價」優惠，東京、首爾及釜山來回5,888元，西雅圖、舊金山來回16,888元。
另外，購買長榮全航線機票可獲昇恆昌線上購物金，最高折抵逾2,000元；若是購買長榮的日本及東南亞機票可獲eSIM一日吃到飽序號。活動網頁
台灣虎航夏季航班開賣促銷 尊榮虎會員10月1日優先搶購
台灣虎航將於10月1日上午10時起開賣2027年夏季航班，尊榮虎及TeamMax訂閱者可優先購票至當晚11時59分；10月2日上午10時起至10月3日晚間11時59分則全面開賣。
首波優惠航線涵蓋日韓多個熱門航點，桃園－首爾、高雄－首爾單程未稅1,199元起，桃園－釜山、桃園／台中／高雄－濟州1,399元起，沖繩1,599元起。日本航線部分，桃園／高雄－大阪、福岡等航點1,799元起，東京、名古屋及小松1,899元起，札幌、仙台及新潟2,299元起，函館2,599元起，高雄－札幌則為3,299元起。
台灣虎航表示，本次優惠都是為單程未稅，優惠搭乘期間為2027年3月28日至10月30日。同時提醒會員，記得在9月30日23:00前完成登錄虎足跡（tigerpath）。活動網頁
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雄獅旅遊觀察，東南亞因冬季氣溫適中，成為旅客短假期避冬的熱門選擇；3月中下旬則有東京、首爾及釜山的櫻花季開跑；而西雅圖、舊金山等美西城市，適合寒假家庭多天數旅遊。
雄獅旅遊攜手長榮航空，自9月30日至10月8日平日上午10時，推出曼谷、河內、吉隆坡、香港及沖繩等航點「買一送一」機票；上午11時則有「一口價」優惠，東京、首爾及釜山來回5,888元，西雅圖、舊金山來回16,888元。
另外，購買長榮全航線機票可獲昇恆昌線上購物金，最高折抵逾2,000元；若是購買長榮的日本及東南亞機票可獲eSIM一日吃到飽序號。活動網頁
台灣虎航夏季航班開賣促銷 尊榮虎會員10月1日優先搶購
台灣虎航將於10月1日上午10時起開賣2027年夏季航班，尊榮虎及TeamMax訂閱者可優先購票至當晚11時59分；10月2日上午10時起至10月3日晚間11時59分則全面開賣。
首波優惠航線涵蓋日韓多個熱門航點，桃園－首爾、高雄－首爾單程未稅1,199元起，桃園－釜山、桃園／台中／高雄－濟州1,399元起，沖繩1,599元起。日本航線部分，桃園／高雄－大阪、福岡等航點1,799元起，東京、名古屋及小松1,899元起，札幌、仙台及新潟2,299元起，函館2,599元起，高雄－札幌則為3,299元起。
台灣虎航表示，本次優惠都是為單程未稅，優惠搭乘期間為2027年3月28日至10月30日。同時提醒會員，記得在9月30日23:00前完成登錄虎足跡（tigerpath）。活動網頁