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▲「新感覺」夾心土司專利氣調技術與貼心設計，輕巧告別髒手痛點。（圖／WalkerLand攝）

▲新感覺鮪魚沙拉土司，特選鮪魚佐以油脂浸潤工法，完整保留魚肉的鮮甜與軟嫩口感。（圖／WalkerLand攝）

▲新感覺具備專利氣調保鮮技術，讓夾心土司在常溫下未拆封依然維持風味。（圖／WalkerLand攝）

▲專利氣調保鮮技術搭配輕巧隨身包裝，出門隨手放入包包，讓緊湊的日程中也能隨時優雅補給。(圖／WalkerLand攝)

對於生活步調緊湊的都會上班族與外食族而言，如何在忙碌的時程中維持步調，並同時享受美味、低負擔的餐點，是一大日常考驗！傳統抹餡食品往往面臨餡料溢出、掉渣髒手，或損壞精緻妝容的狀況！但「新感覺」夾心土司，以輕食概念切入市場，成為都會男女的優雅神隊友。不管你是睡眼惺忪的早晨，還是在忙碌的會議間隙，想要簡單快速來點補充，亦或是放鬆的下午茶活力來源，「新感覺」夾心土司專利技術與貼心設計，輕巧告別髒手痛點，尤其廣為大家喜愛的鮪魚沙拉口味，特選鮪魚佐以油脂浸潤工法，完整保留魚肉的鮮甜與軟嫩口感，還運用真空蒸煮手法，釋放洋蔥自然甘甜，讓風味層次更為豐滿，再加入清爽的高麗菜丁，提供低負擔的多層次美味。而新感覺夾心土司，包覆餡料、俐落易就口，加上專利氣調保鮮技術，常溫下未拆封仍可保持風味！即使在公務途中或辦公桌前享用，也能維持優雅儀態，加上輕巧隨身包裝，簡約俐落的風格，不僅攜帶方便，更能無縫融入都會男女的日常隨身穿搭，帶來時尚輕食體驗。「輕食新時尚，我的新感覺」不只是句口號，更是專為都會生活量身打造的飲食解答，無論是晨間會議前的快速補給，還是午後忙碌間隙的療癒時刻，「新感覺」系列多口味選擇，都能讓你在快節奏的日常裡，輕鬆展現簡約俐落的美食態度。9/30-10/13於7-11推出新感覺鮪魚沙拉第二件省10元限時優惠，想要優雅體驗時尚輕食的上班族與外食族們，千萬不要錯過！#廣編內容圖示僅供參考，產品以實物為主