上班被主管罵、工作做不完，現在終於有地方可以發洩了！由 Free Lives 開發、Devolver Digital 發行的動作遊戲《打工火柴人》（Stick It to the Stickman），近期推出1.0版本。遊戲以荒謬的職場文化為題材，玩家可以一路痛扁同事、主管，靠拳頭爬上企業高層，最終目標就是自己當上執行長（CEO）。正式版加入全新遊戲模式，可以讓玩家一路打進億萬富翁的地下碉堡。
暴打主管才能升職！數百種招式讓社畜大解放
由 Free Lives 開發、Devolver Digital 發行的動作遊戲《打工火柴人》是一款結合物理引擎與 Roguelite 元素的動作遊戲，玩家扮演一名火柴人員工，想在公司出人頭地，就得用最直接的方式解決職場問題：把擋路的同事、主管全部打倒，一路往公司頂樓前進，搶下執行長的位置。
遊戲提供數百種招式，從拳打腳踢、火球攻擊，到拿釘書機、電鋸當武器通通都有。玩家能自由組合不同技能，每次挑戰都能嘗試新的戰鬥方式，甚至可以找朋友一起大鬧辦公室。看著紅色火柴人被打得東倒西歪，堪稱另類的社畜紓壓遊戲。
正式版新增2大模式！一路打進億萬富翁地下碉堡
本次1.0版本加入「億萬富翁地堡」（Billionaire Bunker）與「神經連結」（Neurolink）兩種遊戲模式。前者讓玩家從大樓頂端一路殺進地下碉堡，挑戰遊戲最終頭目；後者則提供9種角色原型，讓玩家運用特殊能力展開戰鬥，正式版也同步增加新角色、頭目及關卡內容。
值得一提的是，《打工火柴人》自2021年開始開發，2025年8月推出搶先體驗版本，直到今年9月才正式迎來1.0。開發團隊坦言，由於製作規模及人力限制，部分原先規劃的模式最終遭到取消，後續將持續進行效能優化與錯誤修正。目前遊戲已在 Steam 平台推出，支援繁體中文，也提供免費試玩版，有興趣的玩家可以先體驗看看。
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由 Free Lives 開發、Devolver Digital 發行的動作遊戲《打工火柴人》是一款結合物理引擎與 Roguelite 元素的動作遊戲，玩家扮演一名火柴人員工，想在公司出人頭地，就得用最直接的方式解決職場問題：把擋路的同事、主管全部打倒，一路往公司頂樓前進，搶下執行長的位置。
遊戲提供數百種招式，從拳打腳踢、火球攻擊，到拿釘書機、電鋸當武器通通都有。玩家能自由組合不同技能，每次挑戰都能嘗試新的戰鬥方式，甚至可以找朋友一起大鬧辦公室。看著紅色火柴人被打得東倒西歪，堪稱另類的社畜紓壓遊戲。
本次1.0版本加入「億萬富翁地堡」（Billionaire Bunker）與「神經連結」（Neurolink）兩種遊戲模式。前者讓玩家從大樓頂端一路殺進地下碉堡，挑戰遊戲最終頭目；後者則提供9種角色原型，讓玩家運用特殊能力展開戰鬥，正式版也同步增加新角色、頭目及關卡內容。
值得一提的是，《打工火柴人》自2021年開始開發，2025年8月推出搶先體驗版本，直到今年9月才正式迎來1.0。開發團隊坦言，由於製作規模及人力限制，部分原先規劃的模式最終遭到取消，後續將持續進行效能優化與錯誤修正。目前遊戲已在 Steam 平台推出，支援繁體中文，也提供免費試玩版，有興趣的玩家可以先體驗看看。