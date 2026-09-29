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造勢場合熱情高漲，居然還能上演「醫學奇蹟」？台中市議員江肇國日前在社群平台 Threads 分享了一則讓人哭笑不得的幕後花絮，其辦公室助理「阿Ken」在執行維安開道任務時，竟然把手上的石膏給「擠不見了」！民進黨立委、台北市長參選人沈伯洋日前前往台中造勢，現場擠滿熱情支持者。當天負責為兩位候選人開道維安的助理阿Ken，在活動散場後急忙打電話給江肇國，口氣滿是驚恐與無奈。原來，阿Ken在上禮拜才剛因為骨折去打了石膏，沒想到當天維安工作太過激烈，手一度卡在洶湧的人潮中拔不出來。好不容易硬把手給抽出來，仔細一看「咦？我手上的石膏呢？！」原本保護骨折患部的大塊石膏，就這麼硬生生在滿場熱情民眾的推擠下「被蒸發」，消失在人群汪洋之中。江肇國聽聞後既震驚又心疼，隨後將這段離奇經歷發到 Threads 上，無奈寫道，「雖然台灣俗諺說『拍斷手骨顛倒勇』，但這樣一斷再斷實在讓人不捨！」他也溫馨向網友喊話，希望大家能一起幫辛苦的阿Ken送上祝福。貼文一出立刻引發網友熱烈討論，不少人打趣留言，「這人潮是用力到幫阿Ken現場拆線拆石膏嗎？」、「真正的魔法防禦，把石膏都擠掉了！」、「不知道現場哪位民眾撿到了一隻石膏手套」。選舉造勢開道維安實屬不易，阿Ken用「代價高昂」的手展現了滿滿敬業精神。不過大家在熱情挺候選人的同時，也別忘了幫這位強運又悲催的阿Ken喊一聲，「祝阿Ken早日康復，下次別再把石膏擠飛啦！」