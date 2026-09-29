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2026年U15世界盃棒球賽於墨西哥坎昆（Cancún）持續熱戰，中華青少棒代表隊在預賽遭遇強敵美國隊。中華隊全場打線遭到美國投手群壓制，僅敲出3支零星安打，加上投手群未能有效阻擋美國隊攻勢，最終以1：7落敗，吞下預賽首敗，無緣以分組第一之姿晉級。本場比賽美國隊展現強大的進攻火力，全場共敲出11支安打。四局上半，迪馬喬（Mattias John Di Maggio）率先轟出陽春砲為美國隊打破僵局，隨後厄利（Tyler Early）的二壘安打與維斯（Greyson Wuis）帶有兩分打點的三壘安打，幫助美國隊單局灌進3分大局。五局上與六局上，美國隊再靠著連續安打與高飛犧牲打，將比分進一步擴大。中華隊先發投手金韃麓・邁布特（Maiput Kintalu）主投3局被敲3支安打，失掉3分（皆為自責分），承擔敗投。隨後中華隊雖陸續換上林霆緯、林恩、周震泉、張少遠與丁尚喆等5名投手登板後援，但仍無法完全壓制美國隊打線，再掉4分。中華隊打線本場比賽靜悄悄，面對美國隊先發投手歐曼（Michael Ohman）及後援的考瓦特-波迪（Lathan Chandler Cowart-Boddie）、維爾札爾（Noah Thomas Vrzal）與麥克阿尼利（Jackson Reef Mc Aneeley）等4任投手輪番壓制，全場僅擠出3支安打，苦吞10次三振。中華隊唯一的分數出現在二局下半，金韃麓・邁布特選到四壞球保送後，靠著美國隊先發投手歐曼的牽制傳球失誤推進至二壘，再藉由黃承勳的觸擊短打進佔三壘。在兩人出局的情況下，雖然張鈞倫擊出游擊方向的「6-4-3」雙殺打，但三壘上的金韃麓趁傳驚險跑回全場唯一的1分。本次U15中華代表隊陣容完整，投手部門共有8人，包含林品安、陳柏駿、丁尚喆、劉祐安、湯帛洋、曾亦誠，以及徵召自小馬青少棒的葉壘、陳昶叡；捕手3人為吳祐宇、王羽翔、蔡政諭。內野手共7人，由華南青少棒賽MVP王聖穰領軍，搭配黃承勳、林仕祐、金韃麓・邁布特、周震泉、林恩、張少遠；外野手4人則為張鈞倫、林定緯、曾祈嘉、賴宇豪。中華隊雖無緣分組第一，但仍將調整節奏，全力迎戰接下來的賽事。