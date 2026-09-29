為防範投資人過度槓桿，金管會宣布將由聯徵中心建立銀行與券商跨業信用查詢機制，預計10月底正式上線。未來取得授權後，銀行與券商可相互勾稽借款與融資狀況。房產趨勢專家李同榮直言，過去民眾「四貸同堂」層層堆疊槓桿投入股市風險極高，金管會此舉是「遲來警覺，為時不晚」，終於補上跨業監理缺口！
🟡金管會十月底上線跨業聯防！防範過度槓桿
金管會宣布，銀行與券商跨業信用查詢機制將於10月底上線。未來取得客戶同意後，銀行可掌握客戶在券商端的融資狀況，券商也能查詢銀行端借款，補上雙向監理盲點。此外，國銀自10月起需新增申報個人理財周轉金，協助金融機構精準判斷投資人是否存在過度槓桿情形。
🟡房貸信貸質押層層堆疊 股市若反轉恐爆災
李同榮指出，自今年5月台股飆高以來，市場出現結合既有房貸、房屋增貸、信貸及股票質押的「四貸同堂」疊加槓桿現象。多頭時雖能放大報酬，但若股市大幅回檔，追繳賣壓將引發連環扣，甚至逼迫投資人處分資產。若缺乏跨業整合監理，金融體系防線恐爆裂成災。
🟡專家讚監理走對方向！應觀察三大核心指標
李同榮肯定金管會從「風險可控」轉為主動聯防，監理思維已走向關注「個人總槓桿」。他建議新制上線後應搭配「三觀」政策：觀察資金流向（掌握增貸信貸入股市規模）、觀察整體槓桿（從自然人總負債判斷風險），以及觀察槓桿集中度（防範風險過度集中特定族群），才能徹底防範槓桿風暴。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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金管會宣布，銀行與券商跨業信用查詢機制將於10月底上線。未來取得客戶同意後，銀行可掌握客戶在券商端的融資狀況，券商也能查詢銀行端借款，補上雙向監理盲點。此外，國銀自10月起需新增申報個人理財周轉金，協助金融機構精準判斷投資人是否存在過度槓桿情形。
李同榮指出，自今年5月台股飆高以來，市場出現結合既有房貸、房屋增貸、信貸及股票質押的「四貸同堂」疊加槓桿現象。多頭時雖能放大報酬，但若股市大幅回檔，追繳賣壓將引發連環扣，甚至逼迫投資人處分資產。若缺乏跨業整合監理，金融體系防線恐爆裂成災。
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李同榮肯定金管會從「風險可控」轉為主動聯防，監理思維已走向關注「個人總槓桿」。他建議新制上線後應搭配「三觀」政策：觀察資金流向（掌握增貸信貸入股市規模）、觀察整體槓桿（從自然人總負債判斷風險），以及觀察槓桿集中度（防範風險過度集中特定族群），才能徹底防範槓桿風暴。
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