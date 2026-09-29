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2026年美國職棒大聯盟（MLB）季後賽首輪外卡系列賽將於明（30）日火熱開打，國聯另一場備受矚目的同區世仇對決，將由費城費城人隊作客亞特蘭大勇士隊。兩隊近年在季後賽屢次交手，雖然費城人隊過去在季後賽對戰紀錄佔優，但本季例行賽勇士隊展現壓倒性統治力，加上費城人目前面臨先發輪值出問題與傷兵困擾，各大賭盤皆一致更看好勇士隊，預期他們能在主場搶下晉級先機。身為國聯東區宿敵，兩隊本季例行賽一共交手13場，勇士隊豪取9勝4敗。根據DraftKings最新系列賽賠率，勇士勝出賠率為-125（投注10美元可拿回18美元），費城人則為+105（投注10美元可獲20.50美元）。最被看好的系列賽比分是勇士以2：0直落二淘汰對手（+210）。首戰賠率方面，各家賭盤將大小分開在極低的 6.5分，預計首戰將是投手戰。《Betway Insider》專家Mark Keast分析指出，勇士首戰不讓分賠率來到-190至-200，在賽揚等級王牌壓陣與主場優勢加持下，看好勇士隊能在首戰以讓分1.5分（賠率+110）順利取勝。首戰最大看點莫過於兩隊先發投手的正面交鋒。勇士派出本季再度投出代表作的賽揚左投塞爾（Chris Sale）。塞爾本季繳出14勝9敗、防禦率僅2.16高居大聯盟第3、飆出200次三振與WHIP 0.98的神級數據，是勇士捍衛主場的最大底氣。費城人則由左投盧薩多（Jesús Luzardo）擔綱首戰先發，他本季同樣繳出14勝5敗、防禦率 2.86、221次三振、WHIP 1.07的鬼神數據。不過盧薩多日前才剛擺脫左肩發炎傷勢，於週日復出僅登板投了1局，首戰能否維持高強度的續航力仍有待觀察。相較於勇士隊穩固的後援牛棚，費城人隊在進入季後賽前的投手安排顯得相當混亂。王牌投手惠勒（Zack Wheeler）在例行賽最後一天登板投了6局才幫助球隊鎖定季後賽門票，導致外卡前兩戰無法上陣。另一先發主力桑契斯（Cristopher Sanchez）也要到第二戰才有機會出賽。此外，兩隊陣中皆有傷兵問題。費城人隊打擊王安拉耶斯（Luis Arraez）因左腳踝扭傷，系列賽恐難扛守備任務；後援投手鮑蘭（Jonathan Bowlan）也因小腿拉傷列入每日觀察。勇士隊外野手湯瑪斯（Lane Thomas）則因肋間肌拉傷預計缺席本輪系列賽，投手艾爾德（Bryce Elder）、洛佩茲（Reynaldo Lopez）等人也都在傷兵名單中。儘管費城人隊近況低迷，近10場吞6敗、近24場吞14敗，但歷史數據卻站在費城人這邊。雙方過去曾有3次在季後賽交手的機會，包含2022與2023年國聯分區系列賽，全數由費城人隊淘汰勇士隊。不過，面對例行賽打得極順的勇士隊，強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）與勇士打線已做好準備，期盼靠著穩健的牛棚與主場優勢反轉過往季後賽對戰劣勢，順利闖進下一輪。