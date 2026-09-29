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場次 比賽時間（台灣時間） 波士頓紅襪 先發投手 紐約洋基 先發投手 地點 / 備註 第1戰 9月30日（三）08:00 佩頓·托爾（Payton Tolle） 卡姆·施利特勒（Cam Schlittler） 洋基體育場 第2戰 10月1日（四）08:00 桑尼·葛雷（Sonny Gray） 麥克斯·弗里德（Max Fried） 洋基體育場 第3戰 10月2日（五）08:00 藍傑爾·蘇亞雷斯（Ranger Suárez） 蓋瑞特·柯爾（Gerrit Cole） 洋基體育場（如有需要）



專家看好洋基勝出關鍵一：賽揚大熱門施利特勒坐鎮主場

專家看好洋基勝出關鍵二：全壘打火力與紅襪後繼無力

首戰盤口推薦：強推全場小分

首選推薦：全場總得分小於5.5分（或小於6.5分）。

場次 比賽時間（台灣時間） 波士頓紅襪 先發投手 紐約洋基 先發投手 地點 / 備註 第1戰 9月30日（三）08:00 佩頓·托爾（Payton Tolle） 卡姆·施利特勒（Cam Schlittler） 洋基體育場 第2戰 10月1日（四）08:00 桑尼·葛雷（Sonny Gray） 麥克斯·弗里德（Max Fried） 洋基體育場 第3戰 10月2日（五）08:00 藍傑爾·蘇亞雷斯（Ranger Suárez） 蓋瑞特·柯爾（Gerrit Cole） 洋基體育場（如有需要）

2026年MLB美國職棒大聯盟季後賽熱血開打，美聯外卡系列賽迎來萬眾矚目的「洋基、紅襪宿命世仇對決」！美聯第4種子紐約洋基將在主場洋基體育場迎戰第5種子波士頓紅襪，展開3戰2勝制的割喉殊死戰。美媒曝光系列賽最新賭盤賠率，洋基隊以-170的讓分盤口大幅領跑，美媒專家與球評在深入評估雙方投手深度與對戰數據後，評估投打戰力2點原因，一致看好洋基隊能以2勝1敗的總比分擊敗宿敵紅襪，挺進美聯分區系列賽（ALDS）。根據美媒最新揭曉的系列賽賠率，洋基隊成為奪得晉級門票的大熱門：首戰洋基派出本季美聯賽揚獎呼聲最高的25歲王牌右投卡姆·施利特勒（Cam Schlittler，本季14勝6敗、防禦率1.95）先發登板。分析師達斯汀·薩拉奇尼（Dustin Saracini）指出，施利特勒本季例行賽4度對決紅襪，在24又1/3局的投球中狂飆27次三振，防禦率是不可思議的0.74，展現了近乎無解的宰制力。此外，洋基在施利特勒近5次主場讓分的比賽中取得5勝0敗的完美戰績。雖然紅襪也推出表現不俗的超新星左投佩頓·托爾（Payton Tolle，9勝6敗、防禦率3.03，本季對戰洋基防禦率0.69）迎戰，但洋基打線本季對戰左投極具優勢，團隊對左投OPS高達.733。加上第2戰與第3戰洋基還有麥克斯·弗里德（Max Fried）與蓋瑞特·柯爾（Gerrit Cole）坐鎮，在先發投手輪值深度上完全壓制對手。紅襪隊本季歷經宛如希臘史詩《奧德賽》般的戲劇性賽季，季初戰績慘跌導致總教練亞歷克斯·柯拉（Alex Cora）遭解雇，隨後在新教頭查德·崔西（Chad Tracy）帶領下打出32勝5敗的狂潮殺入季後賽。然而，紅襪自8月8日火力冷卻後僅繳出21勝22敗的平庸成績，且陣中主砲威爾森·康崔拉斯（Willson Contreras）帶傷受限，進攻重擔全落在22歲小將羅曼·安東尼（Roman Anthony）肩上。反觀洋基隊，儘管陣中精神領袖亞倫·賈吉（Aaron Judge）飽受傷勢困擾、出賽狀況存疑，但本土重砲班·萊斯（Ben Rice）本季狂轟41發全壘打、繳出.897 OPS的頂級輸出，外加柯迪·貝林傑（Cody Bellinger）的穩定發揮，團隊長打火力冠絕全聯盟。美媒資深記者傑克·明茲（Jake Mintz）與羅素·多西（Russell Dorsey）直言，只要洋基右打群面對紅襪左投群適時發揮長打破壞力，洋基就能在主場掌控戰局。針對首戰的投注策略，運彩專家薩拉奇尼給出了強烈建議：兩隊首戰先發投手對戰防禦率皆低於1.00，且施利特勒與托爾的保送率均僅有極低的6%，打者極難靠選球上壘。進階數據更顯示，兩隊打線合計有多達13名打者在例行賽的三振率超過25%，在兩位頂級三振型強投同場飆速壓制下，首戰極高機率演變成一場低比分的防守焦土戰。美媒專家最終給出預測，洋基隊將克服傷兵困擾，憑藉著主場優勢與頂級輪值在3場激戰後以2勝1敗淘汰紅襪，昂首前進下一輪美聯分區系列賽。