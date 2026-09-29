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兒少降幅最大、新北市增加人數最多

交通部今（29）日開道安記者會，並公布毒駕死亡數據。7月起毒駕統計定義修正，單月毒駕就有7人，已經高達前6月總數23人的三成，內政部警政署科長陳其鋒說，為讓統計更符合民眾認知因此調整計算方式。統計顯示，今年1至7月整體30日死亡人數為1,569人（較112道安基準年同期相比減少12%），包含毒駕致死30人；1至8月A1事故人數為1022人（較112年減少14%）。前7月的數據中，機車事故減少206人、高齡者族群減少22人、行人事故減少18人、酒駕造成事故減少82人；其中兒少族群減少29人降幅最大。陳其鋒指出，7月起修正毒駕定義，原先僅有第一當事人，經過與學者跟內政部討論後，把第二當事人也納入，希望更符合民眾認知現況。 因此統計中1至6月使用舊制計算毒駕23人、7月新制計算有7人。若依據縣市分析部分，前7月整體30日死亡人數與112年同期相比，有19縣市呈現下降或持平，但新北市增加15人最多。若以人口數換算，每十萬人死亡以臺東縣、花蓮縣、屏東縣偏高，行人每十萬人死亡以花蓮縣、臺東縣、宜蘭縣居前三高。另外，115年8月A1事故人數與112年同期比較，整體增幅以國道增加人數最多。交通部已透過聯繫會議提供相關縣市改善建議，期盼在中央及地方通力合作下，積極提升道路安全。為交通部路政及道安司司長吳東凌提醒，歷年統計顯示第四季為高齡者事故高峰期。隨著秋冬季節日夜溫差變化大且日照時間縮短，長者清晨或夜間外出時，宜穿著明亮衣物或配戴反光配件以提升辨識度。