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日本男星坂口健太郎本月6日宣布結婚，對象是圈外女友，然而兩人結婚沒多久馬上就被日媒踢爆，在深夜大吵架甚至驚動警察，還傳出了坂口健太郎家暴女方的聲音，為此他昨（28）日出席活動時發聲否認：「我不是那種會傷害人的人。」坂口健太郎昨日出席新片活動《I don't know you!》，直接對近期的家暴爆料回應，現場日本粉絲透露，坂口健太郎直接正面回應：「我覺得演員不該聊私生活，但為了讓大家安心，我想說，我不是那種傷害別人的人。」坂口健太郎的經紀公司也公開發聲，「他是一個非常溫和的人，絕對不可能對另一半施暴，那些報導跟事實完全不符。」接著表示，若是未來還有這種子虛烏有的指控，將會採取法律措施。坂口健太郎本月6日突然宣布跟圈外女友結婚，傳對方身分為交往多年的化妝師女友，不過他本人並未公開證實，僅在作品宣傳活動中回應了家暴一事，並且希望紛爭可以就此結束。