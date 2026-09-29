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▲黃仁勳出席川習國宴！（圖／路透社／達志影像）

▲輝達執行長黃仁勳（圖／美聯社／達志影像）

在各界對人工智慧（AI）末日論憂心忡忡之際，美國總統川普將於週二（9/29）召見包括輝達執行長黃仁勳在內的多位AI企業執行長，展開一場攸關科技政策走向的重要會議。將出席這場會議的美國聯邦眾議院議長強生週一（9/28）表示，這場會議的核心重點，將聚焦於如何在AI發展與監管之間，找出恰當的平衡點。近期美國多位AI領域重量級人物紛紛出面示警，擔憂AI若發展失控，恐將導致人類末日等級的災難後果。儘管川普過去曾多次強調，不應箝制AI發展、以免在這場全球科技競賽中輸給中國，但眼看國會兩黨壓力持續升溫，他最終仍決定在週二邀請多位AI企業高層，前往白宮與國會領袖共商對策，尋求折衷方案。根據知情人士向路透社透露，受邀參加這場會議的重量級人物，包括輝達執行長黃仁勳、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei），以及OpenAI總裁布羅克曼（Greg Brockman）。此外，Google執行長皮采（Sundar Pichai），以及SpaceX與xAI執行長馬斯克（Elon Musk），也可能一同出席這場備受矚目的高層會議，堪稱科技業界重量級人物齊聚一堂。共和黨籍眾院議長強生（Mike Johnson）週一接受福斯新聞訪問時表示，這場會議的重點，主要是希望釐清聯邦政府在發展這項新興科技過程中，究竟應該扮演什麼樣的角色。他直言：「我們不應喊暫停。我們不應該跳進來高度監管，因為如此會在這場競賽中輸給中國。重要的是，創新必須持續，但我們也需要有正確的平衡點，也就是這場會談的重點。」強生強調，美國不應該阻礙AI科技的發展腳步，不過他同時也提出但書，表示：「如果發展走歪了，或許司法部（DOJ）會在其中扮演某種角色。但在走到這一步前，我們需要整個過程透明化，也需要一些監管。」這番說法某種程度上也透露出，國會內部對於AI是否需要適度監管，其實已有一定程度的共識正在成形。除了近日頻繁登上媒體版面的AI失控警告聲浪，科技業在美國各地如雨後春筍般興建的資料中心，同樣引發不少當地民眾反彈，甚至可能演變成影響期中選舉結果的重要議題之一。目前美國兩黨對於川普政府目前「不願積極干涉」的態度，皆已表達一定程度的疑慮，後續這場白宮高層會議能否真正拿出具體監管方向，備受各界高度關注。