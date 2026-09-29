我是廣告 請繼續往下閱讀

跟進政府、兩階段調薪 專業加給定額增加2000元、116年度再調增4%

教師節大禮包！東海大學今年新生100%強勢滿招，新生報到率更達98.6%，招生與辦學表現持續成長之際，中秋連假前提出教職員待遇調整方案，並獲支持通過。校長張國恩表示，專業加給定額增加2,000元，116年度再辦理待遇通案調增4%，以實質提升全校教職員待遇。考量物價上漲，以及高教留才、攬才競爭日益激烈，東海大學23日董事會中提出教職員待遇調整方案。張國恩說，大學這幾年都在談AI、國際化、排名與研究競爭力，但所有競爭最後仍回到「人」。面對物價上漲與高教人才競爭，對教職員的感謝不能只有一句話，「提高薪資，就是對教職員最大的鼓勵與實質幫助。」東海將依行政院「116年度軍公教員工待遇提升方案」，其中專業加給及主管職務加給定額調增2000元；完成上述定額調整後，116年度再辦理待遇通案調增4%，形成兩階段累加調薪。對私立大學而言，跟進政府調薪並非單純「比照辦理」。公立大學相關經費主要由政府預算支應，私立大學增加薪資，則意味著學校必須自行承擔長期且固定增加的人事成本。張國恩指出，教師除了站在第一線教學，還要投入研究、輔導與服務；行政同仁則支撐招生、國際交流、學生服務及校務運作。許多工作不一定被外界看見，卻是大學每天能夠正常運轉的重要力量。全面調薪不是一次性的教師節福利，而是一項長期承諾，代表董事會與學校願意共同承擔增加的人事成本，希望透過更具競爭力的待遇留住優秀人才，也吸引更多優秀教師與專業人才加入東海。