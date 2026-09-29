我是廣告 請繼續往下閱讀

中庄仔福德宮26日舉辦中秋晚宴，董事長林春裕送台北市長蔣萬安、民進黨台北市長參選人沈伯洋「甘蔗」象徵步步高陞，沒想到蔣萬安卻忘記拿走，引發批評。蔣萬安今（29）日為此7度致歉，稱發生這樣的疏失，真的很拍謝。綠委王定宇昨爆料，中庄仔福德宮送蔣萬安的甘蔗，「竟被蔣萬安棄置在廟的旁邊，被廟方發現撿回來了，現在甘蔗在林董事長手上」，蔣萬安昨第一時間道歉，稱已經致電向董事長致歉。蔣萬安今被問到致電內容，他說真的非常抱歉，昨天知道後馬上打電話給董事長道歉，送給他的甘蔗不管是倒吃甘蔗、苦盡甘來、節節高升，都是非常好的寓意，他非常珍惜跟感謝，所以發生帶走的疏失，真的非常不好意思，真的很拍謝。不過市議員游淑慧替蔣萬安打抱不平，稱宮廟不應該是政黨黨部、競選總部，蔣萬安則說，確實是他忘記帶走、發生這樣的疏失非常抱歉，他馬上致電道歉，同樣的，造成里長的困擾他也真的很拍謝，對於游淑慧也很不好意思，「整起事情是我疏忽忘記帶走，這件事情真的非常抱歉、不好意思」。