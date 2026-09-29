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日本哈密瓜檢出殘留農藥超標 食藥署攔截

食藥署今（29）日公布最新邊境查驗不合格品項，包括業者自保加利亞進口的「新鮮黑松露」因檢出重金屬超標，須於邊境退運或銷毀；另外「享燕貿易有限公司」自泰國進口「燕窩即時飲」被檢出甜味劑，總計4991公斤，須在邊境退運或銷毀。食藥署今公布邊境檢驗不合格品項，1批由輸入業者「光冊國際有限公司」報驗保加利亞「新鮮黑松露」，檢出重金屬鎘每公斤5毫克，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於菇蕈類限量為每公斤2毫克，此批新鮮黑松露必須退運或銷毀。食藥署針對「光冊國際有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。食藥署統計近半年，從115年3月21日至115年9月21日止，受理保加利亞的松露，報驗17批，檢驗不合格3批，不合格率17.7%，檢驗不合格原因為重金屬鎘超標。業者「享燕貿易有限公司」自泰國進口「燕窩即時飲(冰糖口味)(Bird's Nest Beverage Rock Sugar)」檢出甜味劑含量不符規定，總計4991公斤，須在邊境退運或銷毀。另外，輸入業者「洋珍國際有限公司」報驗的日本哈蜜瓜，檢出殘留農藥Isofetamid 0.07 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，Isofetamid於哈蜜瓜為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.01 ppm，這批哈蜜瓜必須退運或銷毀。邊境採逐批查驗，抽驗比例為100%。食藥署統計近半年，從115年3月21日至115年9月21日止，受理日本的其他鮮瓜類，報驗111批，檢驗不合格11批，不合格率9.9%，檢驗不合格原因為農藥殘留超標。食藥署已經從115年8月25日起至115年10月28日止，在邊境針對日本的其他鮮瓜類採逐批查驗，抽驗比例為100%。北區管理中心主任劉芳銘強調，國內部分糧食需要仰賴進口，在邊境做好把關，透過邊境查驗機制攔阻不合格產品，並運用AI人工智慧「邊境預測智能系統」協助風險管理，提升查驗效率。