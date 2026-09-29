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系列賽與首戰最新賠率盤口

盤口類別 投注項目 美式賠率 說明 系列賽勝負 休士頓太空人 -145 太空人稍微佔優 芝加哥白襪 +125 首戰單場勝負 休士頓太空人 -136 台灣時間30日清晨5點開打 芝加哥白襪 +113 首戰讓分盤 太空人（-1.5） +158 白襪（+1.5） -193 首戰全場大小分 大分 / 小分（8.0分） -110 / -110 門檻設在8分 系列賽確切比分 太空人 2-0 晉級 +235 太空人 2-1 晉級 +240 白襪 2-0 爆冷 +300 白襪 2-1 爆冷 +300 太空人能贏的關鍵：季後賽經驗與長打天花板





白襪能贏的關鍵：陣容深度與牛棚機動作戰

系列賽程時間表（台灣時間）

場次 日期 時間（台灣時間） 地點 備註 第1戰 9月30日（三） 清晨05:00 大金球場 第2戰 10月1日（四） 清晨05:00 大金球場 第3戰 10月2日（五） 時間待定 大金球場 （必要時舉行）

2026年MLB美國職棒大聯盟美聯外卡系列賽全面開打，休士頓太空人將在主場大金球場（Daikin Park）迎戰芝加哥白襪，展開三戰兩勝制的殊死對決。太空人以81勝81敗拿下美聯西區龍頭，寫下大聯盟史上分區冠軍的最差戰績；而僅僅兩年前才寫下單季歷史最多敗紀錄的白襪隊，本季則以84勝78敗的大黑馬之姿驚奇殺進十月戰場。針對這場「經驗老將vs黑馬青年軍」的外卡對決，美媒專家與賭盤開出最新預測，雙方各有致命優勢與隱憂，專家對於「誰能勝出」看法相當分歧，預料將一路激戰至關鍵第3戰。美媒《The Athletic》資深記者錢德勒·羅馬（Chandler Rome）指出，太空人的最大王牌就是強打約爾丹·阿爾瓦雷斯（Yordan Alvarez）。作為全大聯盟公認最具破壞力的打者之一，阿爾瓦雷斯個人就累積了60場季後賽經驗；二壘手荷西·奧圖維（Jose Altuve）更打過105場季後賽，只差2發全壘打就能追平曼尼·拉米瑞茲（Manny Ramirez）並列季後賽歷史全壘打王。此外，伊薩克·帕雷德斯（Isaac Paredes）本季繳出.806 OPS與生涯新高的4.0 bWAR，在阿爾瓦雷斯被敬遠或閃躲時能提供致命火力掩護。太空人全隊本季狂轟大聯盟最多的226發全壘打，只要比分領先，就能交給布萊恩·阿布瑞尤（Bryan Abreu）與終結者賈許·海德（Josh Hader）關門。羅馬更點出未經選秀的落選黑馬菜鳥盧卡斯·斯朋斯（Lucas Spence），上週末在沙加緬度單週狂轟4發全壘打帶領球隊挺進季後賽，手感發燙的他預計將鎮守中外野。他大膽預測：然而，《The Athletic》另一位專家科迪·斯塔芬哈根（Cody Stavenhagen）則力挺白襪隊完成爆冷。他分析，太空人被迫打滿第162場例行賽才晉級，導致投手調度大亂。皮特·蘭伯特（Peter Lambert）在封王戰擔任假先發已無法在首戰出賽；王牌杭特·布朗（Hunter Brown）才剛從肩傷回歸，若首戰登板將是短休息出賽；哈維爾（Cristian Javier）更因腹股溝拉傷整個系列賽報銷，太空人首戰極可能被迫採取危險的「全牛棚車輪戰」。相較之下，白襪雖然缺乏傳統大王牌（先發輪值防禦率4.62僅排聯盟第26），但總教練威爾·凡納波（Will Venable）極具調度膽識。白襪牛棚本季吃的局數居大聯盟之冠，關鍵時刻高槓桿後援投手群能迅速止血。打擊方面，白襪本季得分高居全聯盟第5，團隊保送率高達9.6%（聯盟第5），且極度善用代打與小球戰術。三壘手米格爾·瓦加斯（Miguel Vargas）打出生涯年，日籍重砲村上宗隆（Munetaka Murakami）雖然下半季遭遇低潮，但菜鳥年依舊掃出35發全壘打，若在十月大賽復活將成為核彈級威脅。斯塔芬哈根大膽預測：