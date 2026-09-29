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2026愛知、名古屋亞運克拉術項目再傳捷報！中華隊女子87公斤級好手施劉俐伶今（29）日上午連過兩關，先後在8強、4強戰擊敗對手，確定晉級獎牌戰，也至少為中華隊保底進帳一面銅牌。她下午2點將在金牌戰對決伊朗選手法蒂瑪（BARMAKI KORDKOLAEE Fatemeh），力拚把銅牌「鍍金」，替中華隊搶下本屆克拉術首面金牌。施劉俐伶今日狀況火熱，上午在女子87公斤級賽事連續擊敗對手，順利挺進最後獎牌戰。由於克拉術項目只要進入4強階段，就至少有銅牌保障，施劉俐伶已確定站上頒獎台，接下來的目標就是挑戰最高榮耀。她下午將交手伊朗選手法蒂瑪。伊朗、中亞與西亞選手長期熟悉摔技系統，在克拉術、角力、柔道等站立對抗項目都有深厚底子，施劉俐伶若想奪金，關鍵將在於能否先搶到有效抓法，避免被對手拉進力量對抗節奏。克拉術對多數中華隊球迷來說相對陌生，但其實是亞運正式項目。克拉術源自烏茲別克傳統搏鬥武術，在烏茲別克語中有搏鬥、戰鬥的意思，規則與柔道相近，選手穿著道服進行站立對抗，主要透過摔技得分。不過克拉術和柔道最大差別在於，比賽沒有寢技，也不會在摔倒後繼續壓制或地板纏鬥，因此常被稱為「沒有寢技的柔道」。也因為節奏更快、勝負往往取決於瞬間抓法與摔技完成度，對爆發力、平衡感與臨場判斷要求很高。本屆亞運克拉術項目，中華隊其實收穫不少。今天之前，李宛庭已在女子57公斤級摘下銀牌，王品淳也在同量級拿下銅牌，單日進帳1銀1銅，讓克拉術成為中華代表團本屆亞運的重要獎牌來源之一。李宛庭並非突然竄出的黑馬，她曾在2014年亞洲沙灘運動會摘金，2017年克拉術世錦賽也曾奪金，只是過去兩屆亞運都與獎牌擦身而過，這次終於拿下銀牌，也彌補多年遺憾。王品淳則是柔道出身，高三才轉練克拉術，上屆杭州亞運還只是陪練員，這次正式登上亞運舞台就拿下銅牌。中華隊本屆克拉術代表隊共有7名選手參賽，包括詹皓程、潘思丞、宋孝忠、施劉俐伶、楊雅鈞、李宛庭、王品淳。雖然克拉術在台灣能見度不如柔道、跆拳道、拳擊等項目，但從本屆亞運成績來看，已經成為中華隊爭取獎牌的重要戰場。施劉俐伶下午若能擊敗伊朗選手法蒂瑪，不僅將把個人獎牌升級為金牌，也有機會替中華隊克拉術項目寫下本屆最亮眼一戰。從李宛庭、王品淳到施劉俐伶，中華隊連兩天在克拉術賽場傳出捷報，也讓這個相對冷門的格鬥項目，成為本屆亞運後段賽程值得關注的獎牌庫。