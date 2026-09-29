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2026年第20屆愛知・名古屋亞運羽球賽事今（29）日迎來混雙決賽，中國組合蔣振邦與魏雅欣以21：19、21：8直落二擊敗印尼組合希亞納維（Syahnawi A.）與馬爾瓦（Marwah N. V.），順利摘下金牌。這不僅是中國羽球代表隊在本屆亞運會斬獲的第2面金牌，更成功締造了中國在亞運羽球混雙項目的4連霸壯舉。比賽開局雙方在發接發與中前場的爭奪異常激烈，節奏極快。戰至3：2時，蔣振邦因手指擦破短暫請求醫療暫停。回到場上後，印尼組合展現頑強防守且網前盯防嚴密，反觀蔣振邦與魏雅欣在小球處理上出現較多主動失誤，錯失拉開分差的機會，以10：11落後進入技術暫停。下半局印尼組合持續得分，將比分拉開至11：14。由於本次賽事球速偏慢，蔣振邦在後場的重殺難以一拍致命，跑動後的邊線重殺反而容易被對手防出大對角而陷入被動。在13：14之後，中國組合連丟4分陷入大幅落後。然而在關鍵時刻，蔣振邦與魏雅欣及時調整，透過高質量的中前場調動創造機會，打出一波6：1的高潮追成19平。隨後兩人延續氣勢，蔣振邦推底線空檔迫使對手起球，並在連續進攻下逼迫對手挑後場出界，以21：19驚險逆轉搶下首局。進入第二局，錯失首局的印尼組合心態明顯受到影響，開局失誤偏多，讓蔣振邦與魏雅欣迅速取得4：0領先。儘管中國組合偶有幾次心急掛網，但對手狀態更為緊繃，失誤不斷。中國組合一路保持領先，以11：5進入技術暫停。暫停過後，這對被球迷暱稱為「丫邦組合」的搭檔越打越順，蔣振邦全場重殺頻頻得手，魏雅欣在網前也手感火熱、緊盯對手。在兩人強勢的攻防下，比分不斷擴大，最終以勢如破竹之姿打出21：8輕鬆收下第二局，將這面意義非凡的金牌收入囊中，穩固了中國在亞運羽球混雙的霸主地位。