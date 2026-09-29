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台北市金華國中日前遭市議員簡舒培爆料，有學生食用免費營養午餐「小卷」後嘔吐腹瀉，質疑是集體食物中毒，但遭北市教育局駁斥翻車。昨天金華國中校長黃啟清突發道歉信，稱要向對用餐感到不安的同學們表達歉意，引發綠營認為打臉北市府，但黃啟清後來又澄清，「沒有所謂集體食物中毒」，不要讓錯誤訊息造成家長恐慌。台北市長蔣萬安今（29）日表示，金華國中2510名學生，有3名學生腹瀉不適，卻遭民進黨市長參選人沈伯洋、簡舒培渲染食物中毒，讓校長、老師、學生受到委屈。蔣萬安說，昨天校長很清楚對外說明，沒有所謂集體中毒，這整起事件還原過程，校方接獲第一個學生通報就馬上關切、調查，後來又有兩個學生反映身體不適，學校掌握就3名學生食用後腹瀉不適，金華國中總共有2510名學生，卻被沈、簡渲染為集體食物中毒，這是製造恐慌跟創造選舉話題外，沒有任何幫助。媒體問是否會對金華國中師生表達關切，蔣萬安也說「我會的」，他周末時有特別講，不管對校方、校譽對校長、學生，特別是第一線老師，承受很大壓力跟外界各項質疑，確實非常辛苦，所以特別選在教師節前一天對第一線老師所做出的付出表達感謝，金華國中在這件事情受到很大的委屈。