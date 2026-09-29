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▲大谷翔平例行賽末段剛克服二頭肌傷勢敲安，首輪輪空期將透過高強度模擬訓練維持打擊節奏，備戰10月4日季後賽首戰。（圖／美聯社／達志影像）

▲道奇過去曾在2022年拿下111勝輪空後於分區賽爆冷出局，如何克服休兵期間打線手感冷卻成為本次首要課題。（圖／路透／達志影像）

洛杉磯道奇例行賽以100勝62敗收官，確定以國聯第2種子身分直接晉級分區系列賽，不必參加3戰2勝制的外卡系列賽。表面上，首輪輪空當然是巨大優勢，主力能休息、傷兵能調整、先發輪值也能重新排序；但從近年MLB季後賽經驗來看，輪空並不等於穩進下一輪，甚至可能帶來另一種風險：比賽節奏突然中斷。道奇今年將在國聯分區系列賽等待勇士與費城人之間的勝方。對於志在奪取世界大賽冠軍的道奇而言，首輪輪空帶來的戰術利益顯而易見。首要優勢在於。在短期的3戰2勝外卡系列賽中，各隊往往必須在第一時間押上頭號王牌，甚至頻繁動用勝利組後援投手跨局救火；道奇免於這場消耗戰，意味著總教練羅伯斯（Dave Roberts）能夠毫無顧忌地將山本由伸等主力先發按照最理想的天數排定於分區賽前兩戰，牛棚要角亦能以充沛體力迎敵。其次則是。日籍球星大谷翔平在例行賽尾聲剛克服右上臂二頭肌肌腱炎回到先發打線，佐佐木朗希亦剛完成從先發轉任後援的任務磨合；這段休兵期為醫療防護團隊提供了關鍵的評估緩衝，得以精準確認兩名日籍好手的肌肉反饋與局數定位。棒球是一項高度仰賴「連續性肌肉記憶」與「動態視覺節奏」的精準運動。打者每天在打擊區適應95英里以上的快速球尾勁、投手每天微調指尖出手的放球點，都是維持顛峰狀態的必要條件。外卡球隊固然承受身體疲勞，但其神經系統與出棒反應正處於最高張力的「季後賽模式」；反觀輪空球隊在結束長達半年的例行賽高壓後，突然停機休兵長達近一週，期間僅能依賴隊內模擬賽與智能發球機維持球感，往往極易在分區賽前兩戰出現全隊擊球節奏慢半拍的現象。在5戰3勝的殘酷短系列賽中，一旦在自家主場的前兩戰未能即時熱機，系列賽主導權瞬間便會易手。最顯著的歷史教訓莫過於2022年賽季。當時道奇在例行賽狂飆隊史紀錄的，以國聯第1種子之姿高坐雲端輪空；未料在國聯分區系列賽遭遇剛在外卡戰撕殺出線的聖地牙哥教士隊時，道奇打線在首戰後嚴重熄火，最終以1勝3敗遭到無情淘汰。同年，另一支奪得101勝、同樣首輪輪空的勇士隊，亦在分區賽以1勝3敗不敵外卡第6種子費城人。類似的下剋上劇本在2023年再度上演——拿下百勝的道奇與勇士再度於分區系列賽雙雙出局。這段連續兩年的歷史樣貌已向全聯盟證明：大聯盟新版季後賽擴編後，首輪輪空能保障強隊免於外卡翻車，但絕未提供任何分區賽的通關護照。與此同時，自外卡戰突圍的隊伍往往具備一種危險的心理動能。無論是投打均衡且對戰勝率居高不下的勇士，抑或是擁有哈波（Bryce Harper）等季後賽巨星的費城人，從外卡殊死戰活下來的球隊，全隊上下早已完成季後賽高壓測試，打線適應了王牌投手的球速，牛棚勝利組也經歷了生死局面的鍛造。對道奇而言，最理想的戰局自然是勇士與費城人打滿3場、燃燒掉所有先發頭牌與核心後援；但若其中一方以直落二強勢橫掃過關，對手將兼具「充足士氣」與「未過度消耗投手」的絕佳狀態飛抵洛杉磯，屆時道奇投打若沒能發揮，極易被對方的氣勢反客為主。道奇單季100勝換來的首輪輪空權，確實賦予了道奇在投手配置上的戰術主動性，但它絕非世界大賽的保險單。