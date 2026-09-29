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▲李珠珢應援服裝每次都挑戰尺度極限。（圖／翻攝自Threads＠이주은）

韓籍啦啦隊女神李珠珢近來在球場上扮成小天使，又穿水手服、吊帶褲，帶來一系列火辣舞蹈，但也因為服裝太裸露引起不小爭議，許多粉絲認為不需要穿成這樣，也能展現啦啦隊活力，而李珠珢不甩紛爭，在Threads上曬出富邦五本柱合照，感謝粉絲一直這麼喜歡她們，「我們會成為更加努力的五公主，繼續帶給大家更多精彩的表演！」李珠珢結束這三天應援，昨（28）在Threads上曬出富邦五本柱合照，感謝寫下，「謝謝大家一直陪著我們一起應援、喜歡我們、特地來看我們，也一直這麼愛我們，我們會成為更加努力的五公主，繼續帶給大家更多精彩的表演！真的真的很愛大家。」馬上吸引上萬人點讚，李晧禎以手指愛心回應，朴星垠則用韓文寫下「愛你」，李雅英也留言「五公主我愛你」。李珠珢因日前在場上穿著水手服，一個轉身撩裙子的動作讓底褲外露，打扮成小天使，用白色蕾絲眼罩蒙住眼睛，低胸馬甲讓她的上圍呼之欲出，還有人捕捉到她在看台區頻頻檢查自己有沒有走光，扶著胸口的畫面引發討論。不只是李珠珢，台鋼雄鷹的安芝儇也因為在應援時大跳肚皮舞，服裝布料少到讓球迷噴鼻血，還登上日本媒體，一樣引來網友評論服裝過於大膽，正反兩極評價在社群平台上討論得不可開交。然而，啦啦隊女孩各憑本事，每個人都想要挑戰、突破，即便尺度稍大，但也成功引起關注。