蘋果iPhone 18 Pro系列開賣後，近期Threads有使用者發現，錄影時畫面會突然抖動，讓人懷疑是不是新機的相機功能出問題，貼文一出有內行人表示，應該不是鏡頭故障，可能是iPhone在近距離拍攝時啟動「微距控制」，相機自動在主相機與超廣角鏡頭之間切換，造成畫面瞬間裁切，內行人提醒只要關閉「微距控制」應該能改善。
近期有使用者在Threads貼出iPhone 18 Pro錄影畫面，可以看到拍攝過程中影像偶爾會突然晃動、抽一下，即使沒有明顯移動手機，畫面仍會出現不自然的跳動。有內行人表示，這類情況可能與「微距控制」有關，iPhone的微距拍攝是利用超廣角鏡頭完成，當手機判斷拍攝距離過近時，可能自動由原本鏡頭切換到超廣角鏡頭，切換過程會伴隨取景範圍與裁切改變，因此影片看起來就像突然「跳了一下」。
Apple官方使用手冊也證實，在支援微距拍攝的iPhone上，當鏡頭靠近拍攝主體約2公分時，相機會自動切換至超廣角相機進行微距拍攝，用戶也可以手動關閉自動微距切換。
錄影一直抽動怎麼辦？
如果iPhone 18 Pro錄影時也遇到類似問題，可以先從相機設定著手排除。可進入「設定」→「相機」，找到「微距控制」並關閉。之後靠近物體若畫面出現微距圖示，也能直接關閉自動微距切換，避免手機在錄影途中頻繁更換鏡頭。Apple也提供「保留設定」功能，可前往「設定」→「相機」→「保留設定」→開啟「微距控制」的設定功能，讓相機記住上一次的設定。
另外也能鎖定使用的鏡頭，iPhone 18 Pro新增更完整的手動對焦控制，可指定使用超廣角、主相機或望遠相機，減少系統自動更換鏡頭的機會，選定特定相機後，系統也會保留該選擇供後續拍攝使用。
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錄影一直抽動怎麼辦？
如果iPhone 18 Pro錄影時也遇到類似問題，可以先從相機設定著手排除。可進入「設定」→「相機」，找到「微距控制」並關閉。之後靠近物體若畫面出現微距圖示，也能直接關閉自動微距切換，避免手機在錄影途中頻繁更換鏡頭。Apple也提供「保留設定」功能，可前往「設定」→「相機」→「保留設定」→開啟「微距控制」的設定功能，讓相機記住上一次的設定。
另外也能鎖定使用的鏡頭，iPhone 18 Pro新增更完整的手動對焦控制，可指定使用超廣角、主相機或望遠相機，減少系統自動更換鏡頭的機會，選定特定相機後，系統也會保留該選擇供後續拍攝使用。