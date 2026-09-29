陪伴無數七、八年級生長大的經典賽車動畫《閃電霹靂車》迎來35週年，官方宣布推出全新短篇動畫《閃電霹靂車 ASURADA》，故事將延續《閃電霹靂車 SIN》，描寫全新一年的賽事。這次不僅找回風見隼人、布里德加賀等角色的原班聲優，還公開新一代阿斯拉與凰呀的機械設定圖。新作全長約6分鐘，製作團隊堅持全程手繪、不使用CG，預計2027年2月19日與經典總集篇一起在日本戲院上映。
《閃電霹靂車》睽違多年推正統續篇 風見隼人、布里德加賀回歸
《閃電霹靂車》自1991年開播以來，憑藉充滿未來科技感的賽車、人工智慧系統阿斯拉，以及主角風見隼人的成長故事，成為不少動漫迷的童年回憶。系列後續推出《ZERO》、《SAGA》及《SIN》等 OVA 作品，如今官方宣布推出《SIN》正統續篇《閃電霹靂車 ASURADA》，並確認金丸淳一、三石琴乃、關俊彥、天野由梨及池田秀一等原班聲優回歸。
官方同步公開兩款新車的機械設定圖，分別為「Zenith ASURADA AKF-S0/G」與「鳳・凰呀 AA-1」，由系列機械設計師河森正治操刀。系列總監督福田己津央透露，這次新作雖然只有約6分鐘，卻濃縮了全新一年的賽事，製作團隊更重新檢視比賽規則及車輛設計，從角色到賽車全程採用手繪動畫，完全不使用 CG，希望透過傳統作畫呈現賽車的速度感與重量感。
經典總集篇同步重製！2027年2月19日上映 日本預售票開賣
除了全新短篇動畫，官方也準備讓粉絲重溫最初的感動。這次將以1996年推出的《閃電霹靂車 EARLYDAYS RENEWAL》總集篇為基礎，進行HD高畫質重製，推出全新電影剪輯版本《閃電霹靂車 EARLYDAYS RENEWAL MOVIE EDITION》。兩部作品預計2027年2月19日在日本戲院共同上映，讓觀眾一次回顧經典故事，再接著欣賞《SIN》的正統續篇。
日本預售票已於9月26日開賣，推出「CHALLENGER」與「WINNERS」兩款票面設計，售價各1900日圓（約新台幣400元）；Animate 另推出附贈超級阿斯拉01壓克力立牌的限定套票，售價3550日圓（約新台幣750元）。此外，官方還規劃2027年1月推出VR虛擬展覽，讓粉絲近距離探索賽車及維修區。目前台灣上映資訊尚未公布，有興趣的粉絲可前往《閃電霹靂車》35週年電影官方特設網站，查看新車設定圖、上映資訊及後續公告。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《閃電霹靂車》自1991年開播以來，憑藉充滿未來科技感的賽車、人工智慧系統阿斯拉，以及主角風見隼人的成長故事，成為不少動漫迷的童年回憶。系列後續推出《ZERO》、《SAGA》及《SIN》等 OVA 作品，如今官方宣布推出《SIN》正統續篇《閃電霹靂車 ASURADA》，並確認金丸淳一、三石琴乃、關俊彥、天野由梨及池田秀一等原班聲優回歸。
官方同步公開兩款新車的機械設定圖，分別為「Zenith ASURADA AKF-S0/G」與「鳳・凰呀 AA-1」，由系列機械設計師河森正治操刀。系列總監督福田己津央透露，這次新作雖然只有約6分鐘，卻濃縮了全新一年的賽事，製作團隊更重新檢視比賽規則及車輛設計，從角色到賽車全程採用手繪動畫，完全不使用 CG，希望透過傳統作畫呈現賽車的速度感與重量感。
除了全新短篇動畫，官方也準備讓粉絲重溫最初的感動。這次將以1996年推出的《閃電霹靂車 EARLYDAYS RENEWAL》總集篇為基礎，進行HD高畫質重製，推出全新電影剪輯版本《閃電霹靂車 EARLYDAYS RENEWAL MOVIE EDITION》。兩部作品預計2027年2月19日在日本戲院共同上映，讓觀眾一次回顧經典故事，再接著欣賞《SIN》的正統續篇。
日本預售票已於9月26日開賣，推出「CHALLENGER」與「WINNERS」兩款票面設計，售價各1900日圓（約新台幣400元）；Animate 另推出附贈超級阿斯拉01壓克力立牌的限定套票，售價3550日圓（約新台幣750元）。此外，官方還規劃2027年1月推出VR虛擬展覽，讓粉絲近距離探索賽車及維修區。目前台灣上映資訊尚未公布，有興趣的粉絲可前往《閃電霹靂車》35週年電影官方特設網站，查看新車設定圖、上映資訊及後續公告。