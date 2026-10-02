比特幣價格上漲，除了改變投資人的帳面資產，也可能反映在家庭消費上。美國克里夫蘭聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of Cleveland）7月發布研究，利用Nielsen Homescan家庭調查追蹤加密貨幣持有與消費行為。這項調查自2018年起按季進行，每輪約有1.5萬至2.5萬名受訪者。資料中一個較明顯的現象是，比特幣上漲期間，原本持有較多加密貨幣的家庭，購買汽車、電腦、冰箱等高單價商品的機率也較高。
比特幣翻倍後 購買高價商品機率增加
團隊從家庭的金融資產配置出發，把加密貨幣占比和同期比特幣價格變化放在一起分析。耐久財部分約有3.94萬筆觀察資料。以設定的極端情境來看，如果一個家庭的金融資產全部配置在加密貨幣，比特幣價格翻倍後，購買房屋、汽車或大型家電等商品的機率增加1.41個百分點。這類商品原本的平均購買機率約20%，換算後增幅約7%。也就是說，持有部位越高，幣價變化和消費之間的關聯也越明顯。
電腦、冰箱的變化比汽車更明顯
在研究設定下，比特幣價格翻倍時，購買電腦、冰箱等大型商品的機率增加約0.93個百分點。汽車的增幅較小，約0.41個百分點；房屋則約0.16個百分點。這三項結果都通過研究的統計顯著性檢定，其中大型商品達1%顯著水準，汽車和房屋達5%顯著水準。這幾類商品本來的購買頻率也不同。研究樣本中，約12%的家庭購買大型商品、8%買車，買房約2%。因此，研究所看到的消費變化，主要集中在家電、電子產品等一次性購買。
日常支出沒有跟著增加
食品、衣物、交通、醫療、旅遊和娛樂等日常開支，呈現另一種情況。研究分析47,379筆日常消費觀察值後，沒有找到比特幣上漲會明顯增加這類支出的證據。這和房屋、汽車及大型商品的結果不同。而且效果沒有延續到下一季。下一季購買任何耐久財的估計增幅只剩0.15個百分點，大型商品約0.02個百分點，這些結果都沒有統計顯著性。消費變化因此更集中在幣價上漲後的當期，而不是變成長時間的生活支出增加。
加密貨幣獲利更像「意外之財」
團隊認為，如果家庭把比特幣升值視為長期財富增加，食品、交通、娛樂等平日開銷理應也會增加；資料並沒有出現這種走勢。他們把加密貨幣獲利後的消費方式，形容得更接近賭博收益或小額中獎。部分資金會被拿去買一件較昂貴的商品，但沒有形成持續性的消費成長。把其他資產一起比較，也能看到差異。股票與債券價格變化和日常支出之間有較明顯的關聯；比特幣和黃金的效果則主要集中在耐久財。
其他重要發現
除了比特幣價格帶來的消費變化，他們還發現加密貨幣持有人平均把19%的金融資產配置在加密貨幣；41%表示想再增加，30%希望維持，只有4%計畫賣出。年齡差距也很明顯：40歲以下持有機率比60歲以上高13個百分點，但70%的持有人配置仍低於15%。這些數字顯示，多數持有人並沒有把大部分資產押在加密貨幣上，但年輕族群與既有持有者的參與意願相對更高。
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團隊從家庭的金融資產配置出發，把加密貨幣占比和同期比特幣價格變化放在一起分析。耐久財部分約有3.94萬筆觀察資料。以設定的極端情境來看，如果一個家庭的金融資產全部配置在加密貨幣，比特幣價格翻倍後，購買房屋、汽車或大型家電等商品的機率增加1.41個百分點。這類商品原本的平均購買機率約20%，換算後增幅約7%。也就是說，持有部位越高，幣價變化和消費之間的關聯也越明顯。
電腦、冰箱的變化比汽車更明顯
在研究設定下，比特幣價格翻倍時，購買電腦、冰箱等大型商品的機率增加約0.93個百分點。汽車的增幅較小，約0.41個百分點；房屋則約0.16個百分點。這三項結果都通過研究的統計顯著性檢定，其中大型商品達1%顯著水準，汽車和房屋達5%顯著水準。這幾類商品本來的購買頻率也不同。研究樣本中，約12%的家庭購買大型商品、8%買車，買房約2%。因此，研究所看到的消費變化，主要集中在家電、電子產品等一次性購買。
食品、衣物、交通、醫療、旅遊和娛樂等日常開支，呈現另一種情況。研究分析47,379筆日常消費觀察值後，沒有找到比特幣上漲會明顯增加這類支出的證據。這和房屋、汽車及大型商品的結果不同。而且效果沒有延續到下一季。下一季購買任何耐久財的估計增幅只剩0.15個百分點，大型商品約0.02個百分點，這些結果都沒有統計顯著性。消費變化因此更集中在幣價上漲後的當期，而不是變成長時間的生活支出增加。
加密貨幣獲利更像「意外之財」
團隊認為，如果家庭把比特幣升值視為長期財富增加，食品、交通、娛樂等平日開銷理應也會增加；資料並沒有出現這種走勢。他們把加密貨幣獲利後的消費方式，形容得更接近賭博收益或小額中獎。部分資金會被拿去買一件較昂貴的商品，但沒有形成持續性的消費成長。把其他資產一起比較，也能看到差異。股票與債券價格變化和日常支出之間有較明顯的關聯；比特幣和黃金的效果則主要集中在耐久財。
其他重要發現
除了比特幣價格帶來的消費變化，他們還發現加密貨幣持有人平均把19%的金融資產配置在加密貨幣；41%表示想再增加，30%希望維持，只有4%計畫賣出。年齡差距也很明顯：40歲以下持有機率比60歲以上高13個百分點，但70%的持有人配置仍低於15%。這些數字顯示，多數持有人並沒有把大部分資產押在加密貨幣上，但年輕族群與既有持有者的參與意願相對更高。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。